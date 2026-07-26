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Alfieri/Ranghieri cadono ai quarti a Shangluo

Alfieri/Ranghieri cadono ai quarti a Shangluo

La coppia azzurra sconfitta al tie-break dai tedeschi Ehlers/Wüst per 2-1 (22-24, 21-18, 15-11). Resta comunque positivo il cammino dei tandem italiano nel torneo cinese
1 min
TagsShangluoAlfieriRanghieri

SHANGLUO (CINA)- Si è conclusa la quarta giornata di gare del settimo e ultimo Challenge stagionale del Beach Pro Tour 2026, manifestazione in corso di svolgimento a Shangluo in Cina. Si ferma ai quarti di finale il percorso dell'unica coppia italiana in gara nel tabellone maschile, composta da Manuel Alfieri e Alex Ranghieri.

Dopo aver chiuso al primo posto la Pool C grazie ai successi ottenuti nella fase a gironi contro i cechi Semerad/Štoček e i norvegesi Sebastian e Jonah Andre Kjemperud e aver poi superato negli ottavi di finale i lettoni Bedritis/Rinkevics con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-14), Alfieri e Ranghieri sono tornati oggi sulla sabbia per disputare il match valido per l'accesso alle semifinali.

La formazione tricolore ha lottato fino all'ultimo, ma si è dovuta arrendere al tie-break ai tedeschi Ehlers/Wüst, vittoriosi con il punteggio di 2-1 (22-24, 21-18, 15-11). Si conclude così ai quarti di finale il cammino della coppia italiana nel torneo cinese, al termine di un percorso caratterizzato da prestazioni convincenti e da un piazzamento tra le migliori otto formazioni della manifestazione.

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