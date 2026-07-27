Sorteggiati i gironi dei campionati Europei

VARSAVIA (POLONIA)- Si è tenuto a Varsavia nei giorni scorsi il sorteggio che ha decretato la composizione dei gironi dei Campionati Europei in programma a Stare Jablonki dal 12 al 16 agosto.

Tre le formazioni tricolori ai nastri di partenza: nel tabellone maschile Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso giocheranno nella pool G assieme ai padroni di casa Łosiak/Bryl, i gemelli Javier e Joaquin Bello che gareggiano per l’Inghilterra e gli elvetici Dillier/Flückiger.

Nel tabellone femminile Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nella pool C affronteranno due coppie tedesche Bock/Kunst e Paul/Lippmann; ultima formazione del girone quella composta dalle lituane Ievute/Kliokmanaite. Claudia Scampoli e Giada Bianchi sono state inserite nella pool H con le padrone di casa Lunio/Kruczek e due squadre ucraine: Serdiuk/Romaniuk e Lazarenko/Kurnikova.

TABELLONE MASCHILE

Pool A

Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE)

Ehlers/Wüst (GER)

Perusic/Dzavoronok (CZE)

Horst/Dressler (AUT)

Pool B

Åhman/Hellvig (SWE)

Elazar/Cuzmiciov (ISR)

Friedli/Jordan (SUI)

Pedrosa/Campos (POR)

Pool C

Mol, A./Sørum, C. (NOR)

Chouikh/Genevieve-Gardoque (FRA)

Trousil/Schweiner (CZE)

Czachorowski/Krzeminski (POL)

Pool D

Plavins/Fokerots (LAT)

Waller/Pristauz (AUT)

Henning/Pfretzschner, L. (GER)

Tocs/Auziņš G. (LAT)

Pool E

Daubas/Aye, C. (FRA)

Rotar/Gauthier-Rat (FRA)

Sepka/Sedlak (CZE)

Beta/Besarab (POL)

Pool F

Boermans/Brouwer (NED)

Mol, H./Berntsen (NOR)

Heidrich/Haussener (SUI)

Ciemachowski/Taudul (POL)

Pool G

Łosiak/Bryl (POL)

Cottafava/Dal Corso (ITA)

Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG)

Dillier/Flückiger (SUI)

Pool H

Hammarberg/Berger T. (AUT)

van de Velde/de Groot (NED)

Sagstetter, J./Winter (GER)

Kantor/Lejawa (POL)

TABELLONE FEMMINILE

Pool A

Tina Graudina/Anastasija Samoilova (LAT)

Davidova/Khmil (UKR)

Izuzquiza/Tania Moreno Matveeva (ESP)

Hollas, H./Remmelg (EST)

Pool B

Stam/Schoon (NED)

Vieira/Chamereau (FRA)

Dumbauskaite/Grudzinskaite G. (LTU)

Jundzill/Jaroszczak (POL)

Pool C

Gottardi/Orsi Toth (ITA)

Bock/Kunst (GER)

Paul/Lippmann (GER)

Ievute/Kliokmanaite (LTU)

Pool D

Müller/Tillmann (GER)

van Driel, E./Konink (NED)

Svozilova/Stochlova (CZE)

Kropidłowska/Lodej (POL)

Pool E

Mäder/Kernen (SUI)

Klinger D./Klinger R. (AUT)

Sandra Ittlinger/Van de Velde (GER)

Villám/Kun (HUN)

Pool F

Brunner/Hüberli (SUI)

Kylie Neuschaeferova/Maixnerova (CZE)

Placette/Richard (FRA)

Michalska/Okla (POL)

Pool G

Paulikiene/Raupelyte (LTU)

Anouk Vergé-Dépré A./Zoé Vergé-Dépré (SUI)

Pavelková K./Pavelková A. (CZE)

Kielak/Kudlik (POL)

Pool H

Lunio/Kruczek (POL)

Scampoli/Bianchi (ITA)

Serdiuk/Romaniuk (UKR)

Lazarenko/Kurnikova (UKR)