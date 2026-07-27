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lunedì 27 luglio 2026
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Sorteggiati i gironi dei campionati Europei

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Nel tabellone maschile Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso giocheranno nella pool G, in quello femminile Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nella pool C, Claudia Scampoli e Giada Bianchi nella pool H
4 min
TagsEuropeibeach volleyCottafava

VARSAVIA (POLONIA)- Si è tenuto a Varsavia nei giorni scorsi il sorteggio che ha decretato la composizione dei gironi dei Campionati Europei in programma a Stare Jablonki dal 12 al 16 agosto.

Tre le formazioni tricolori ai nastri di partenza: nel tabellone maschile Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso giocheranno nella pool G assieme ai padroni di casa Łosiak/Bryl, i gemelli Javier e Joaquin Bello che gareggiano per l’Inghilterra e gli elvetici Dillier/Flückiger.

Nel tabellone femminile Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nella pool C affronteranno due coppie tedesche Bock/Kunst e Paul/Lippmann; ultima formazione del girone quella composta dalle lituane Ievute/Kliokmanaite. Claudia Scampoli e Giada Bianchi sono state inserite nella pool H con le padrone di casa Lunio/Kruczek e due squadre ucraine: Serdiuk/Romaniuk e Lazarenko/Kurnikova.

TABELLONE MASCHILE

Pool A
Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE)
Ehlers/Wüst (GER)
Perusic/Dzavoronok (CZE)
Horst/Dressler (AUT)

Pool B
Åhman/Hellvig (SWE)
Elazar/Cuzmiciov (ISR)
Friedli/Jordan (SUI)
Pedrosa/Campos (POR)

Pool C
Mol, A./Sørum, C. (NOR)
Chouikh/Genevieve-Gardoque (FRA)
Trousil/Schweiner (CZE)
Czachorowski/Krzeminski (POL)

Pool D
Plavins/Fokerots (LAT)
Waller/Pristauz (AUT)
Henning/Pfretzschner, L. (GER)
Tocs/Auziņš G. (LAT)

Pool E
Daubas/Aye, C. (FRA)
Rotar/Gauthier-Rat (FRA)
Sepka/Sedlak (CZE)
Beta/Besarab (POL)

Pool F
Boermans/Brouwer (NED)
Mol, H./Berntsen (NOR)
Heidrich/Haussener (SUI)
Ciemachowski/Taudul (POL)

Pool G
Łosiak/Bryl (POL)
Cottafava/Dal Corso (ITA)
Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG)
Dillier/Flückiger (SUI)

Pool H
Hammarberg/Berger T. (AUT)
van de Velde/de Groot (NED)
Sagstetter, J./Winter (GER)
Kantor/Lejawa (POL)

TABELLONE FEMMINILE

Pool A
Tina Graudina/Anastasija Samoilova (LAT)
Davidova/Khmil (UKR)
Izuzquiza/Tania Moreno Matveeva (ESP)
Hollas, H./Remmelg (EST)

Pool B
Stam/Schoon (NED)
Vieira/Chamereau (FRA)
Dumbauskaite/Grudzinskaite G. (LTU)
Jundzill/Jaroszczak (POL)

Pool C
Gottardi/Orsi Toth (ITA)
Bock/Kunst (GER)
Paul/Lippmann (GER)
Ievute/Kliokmanaite (LTU)

Pool D
Müller/Tillmann (GER)
van Driel, E./Konink (NED)
Svozilova/Stochlova (CZE)
Kropidłowska/Lodej (POL)

Pool E
Mäder/Kernen (SUI)
Klinger D./Klinger R. (AUT)
Sandra Ittlinger/Van de Velde (GER)
Villám/Kun (HUN)

Pool F
Brunner/Hüberli (SUI)
Kylie Neuschaeferova/Maixnerova (CZE)
Placette/Richard (FRA)
Michalska/Okla (POL)

Pool G
Paulikiene/Raupelyte (LTU)
Anouk Vergé-Dépré A./Zoé Vergé-Dépré (SUI)
Pavelková K./Pavelková A. (CZE)
Kielak/Kudlik (POL)

Pool H
Lunio/Kruczek (POL)
Scampoli/Bianchi (ITA)
Serdiuk/Romaniuk (UKR)
Lazarenko/Kurnikova (UKR)

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