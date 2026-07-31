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Torneo WEVZA Under 18: in palio l'Europeo

Torneo WEVZA Under 18: in palio l'Europeo

La manifestazione, in corso di svolgimento a Lorca in Spagna, alla quale partecipano le coppie italiane Lafuenti/Bozzoli nel femminile e Leghi/Koerner nel maschile, garantirà il pass, all e squadre vincenti, ai Campionati Europei Under 18 CEV 2026, in programma dal 17 al 20 settembre a Foça in Turchia
2 min
TagsWevzaLafuentiBozzoli

LORCA (SPAGNA)-È iniziato ieri a Lorca, in Spagna, il torneo WEVZA Under 18 di beach volley, in programma dal 30 luglio al 1° agosto. La manifestazione metterà in palio la qualificazione ai Campionati Europei Under 18 CEV 2026, in programma dal 17 al 20 settembre a Foça, nella provincia di Smirne (Turchia).

Alla competizione, riservata alle categorie Under 18 maschile e femminile, hanno preso parte anche due coppie italiane. Nel torneo femminile saranno impegnate Micol Lafuenti e Marta Bozzoli, inserite nella Pool D, mentre nel maschile scenderanno sulla sabbia Mattia Leghi e Nicola Koerner, protagonisti nella Pool C.

Percorso netto per Lafuenti/Bozzoli nella prima giornata di gare. Le italiane hanno esordito con una convincente vittoria per 2-0 (21-11, 21-14) sulle padrone di casa Aguirre/Labad, per poi imporsi con lo stesso punteggio (25-21, 21-16) anche sulle francesi Mir/Berthaudeau. Nella terza e ultima sfida di giornata, Lafuenti e Bozzoli hanno completato il percorso con un altro successo, questa volta al tie-break, superando le olandesi Linotte/Vellekoop per 2-1 (19-21, 21-18, 15-6) e chiudendo così la giornata a punteggio pieno con tre vittorie in altrettante gare.

Bilancio di una vittoria e due sconfitte, invece, per Leghi/Koerner nel torneo maschile. Gli italiani hanno aperto il proprio cammino superando al termine di una sfida molto combattuta gli spagnoli De la Torre/Pastor con il punteggio di 2-1 (21-19, 23-25, 15-12). Nel secondo incontro è arrivato il ko per 2-0 (21-17, 21-13) contro gli olandesi Van Groenestein/Bezemer, mentre nella terza e ultima gara di giornata Leghi/Koerner sono stati superati 2-0 (21-18, 21-15) dagli svizzeri Schaller/Allemann.

Il torneo proseguirà oggi, venerdì 31 luglio. Leghi/Koerner torneranno in campo alle ore 11 per affrontare i portoghesi Nuno/Pinto in una sfida decisiva.

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