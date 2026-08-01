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C.Italiano: chiuse le qualifiche, scatta il main draw

C.Italiano: chiuse le qualifiche, scatta il main draw

Le coppie in gara si sono contese gli ultimi pass per il tabellone principale, al termine di una lunga giornata che ha aperto ufficialmente il weekend sulla sabbia abruzzese
4 min
TagsCampionato ItalianoMontesilvanogold

MONTESILVANO (PESCARA)- Si è chiusa con le gare di qualificazione la prima giornata della terza tappa Gold stagionale del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, in corso sulla spiaggia di Montesilvano (PE), appuntamento che assegna anche la Coppa Italia. Le coppie in gara si sono contese gli ultimi pass per il tabellone principale, al termine di una lunga giornata che ha aperto ufficialmente il weekend sulla sabbia abruzzese.

Definito il quadro del main draw, la competizione entrerà nel vivo oggi, sabato 1 agosto, dalle ore 8.30, con l’esordio delle migliori coppie del circuito nazionale, pronte a sfidarsi per punti preziosi in classifica e per la conquista della terza tappa Gold della stagione e della Coppa Italia. Un appuntamento importante anche in ottica finali del Campionato Italiano Assoluto, in programma nell’ultimo weekend di settembre a Caorle (VE), con la classifica destinata ad assumere un peso sempre maggiore nella corsa al titolo.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, hanno conquistato l’accesso al main draw grazie ai due successi di giornata le seguenti sei coppie: Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi, Valentina Torrese e Martina Biancini, Sofia Arcaini e Irene Enzo, Maria Rachele Mancinelli e Anna Pelloia, Martina Montedoro e Alessia Ujka, Beatrice Meniconi e Sonia Galazzo.  

Questo l’elenco completo delle sedici coppie che domani parteciperanno al tabellone principale: Alice Gradini e Federica Frasca, Chiara They e Sara Breidenbach, Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, Erika Ditta e Giada Benazzi, Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Sofia Orciani e Alice Pratesi, Anna Piccoli ed Elisa Salvador, Sofia Bruzzone e Ilaria Nozza, Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi, Valentina Torrese e Martina Biancini, Sofia Arcaini e Irene Enzo, Maria Rachele Mancinelli e Anna Pelloia, Martina Montedoro e Alessia Ujka, Beatrice Meniconi e Sonia Galazzo.  

TABELLONE MASCHILE

Nel tabellone maschile, le sei coppie che hanno staccato il pass per il main draw grazie ai due successi ottenuti nelle qualificazioni odierne sono: Daniele Lupo e Andrea Frinolli, Edoardo Pantalei ed Edoardo Lupo, Matteo Camozzi e Nicolo’ Siccardi, Marco Tascone e Matteo Bertoli, Dennis Leonelli e Fabio Brofiga Franchi, Paolo Ingrosso e Simone Podesta'.

Queste le sedici coppie che saranno impegnate nel main draw maschile domani: Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Marco Viscovich e Davide Borraccino, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Marco Caminati ed Enrico Rossi, Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, Matteo Iurisci e Francesco Denina, Marco Di Felice e Simone Fabbri, Daniele Lupo e Andrea Frinolli, Edoardo Pantalei ed Edoardo Lupo, Matteo Camozzi e Nicolo’ Siccardi, Marco Tascone e Matteo Bertoli, Dennis Leonelli e Fabio Brofiga Franchi, Paolo Ingrosso e Simone Podesta'.

IL DETTAGLIO | DOMENICA 2 AGOSTO

Ore 10:00 Prima semifinale femminile diretta RAI Play

Ore 11:00 Seconda semifinale femminile diretta RAI Play
Ore 12:00 Prima semifinale maschile diretta RAI Play

Ore 13:00 Seconda semifinale maschile diretta RAI Play

Ore 17:15 Finale femminile Diretta RAI Sport/Sky Sport Mix

Ore 18.15 Finale maschile Diretta RAI Sport/Sky Sport Mix

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali

 

 

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