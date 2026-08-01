C.Italiano: a Montesilvano definito il quadro dei quarti di finale

Domani la manifestazione entrerà nella sua fase conclusiva con i quarti di finale, le semifinali e le finali, che assegneranno i titoli della terza tappa Gold stagionale e la Coppa Italia. Quello di Montesilvano rappresenta inoltre un appuntamento di fondamentale importanza anche in ottica finali del Campionato Italiano Assoluto, in programma nell’ultimo weekend di settembre a Caorle (VE), con la classifica che assume un peso sempre maggiore nella corsa al titolo tricolore.

TABELLONE FEMMINILE

Due vittorie nella fase a gironi e accesso diretto ai quarti di finale nel torneo femminile per Alice Gradini e Federica Frasca, Chiara They e Sara Breidenbach, Erika Ditta e Giada Benazzi, Maria Rachele Mancinelli e Anna Pelloia.

Le quattro coppie che hanno invece superato i rispettivi incontri della fase a eliminazione diretta, staccando dunque il pass per i quarti di finale, sono state quelle formate da Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza.

IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE | 2 AGOSTO

Ore 8:15, Campo Centrale: Alice Gradini/Federica Frasca - Jessica Belliero Piccinin/Francesca Michieletto

Ore 8:15, Campo Fipav Abruzzo: Sharin Rottoli/Oriola Shpuza - Maria Rachele Mancinelli/Anna Pelloia

Ore 9:15, Campo Wilson: Erika Ditta/Giada Benazzi - Camilla Sanguigni/ Sofia Balducci

Ore 9:15, Campo Freddy: Claudia Puccinelli/Aurora Mattavelli - Chiara They/Sara Breidenbach

TABELLONE MASCHILE

Ad aggiudicarsi l’accesso diretto ai quarti di finale nel tabellone maschile, in virtù dei due successi nelle rispettive pool, sono stati Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, Marco Caminati ed Enrico Rossi, Marco Viscovich e Davide Borraccino, Matteo Camozzi e Nicolo’ Siccardi.

A completare il tabellone dei quarti di finale, grazie al successo ottenuto negli ottavi, sono state le coppie composte da Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Paolo Ingrosso e Simone Podestà, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta.

IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE | 2 AGOSTO

Ore 10:15, Campo Fipav Abruzzo: Marco Caminati/Enrico Rossi - Mauro Sacripanti e Giacomo Titta

Ore 10:15, Campo Freddy: Tobia Marchetto/Michael Burgmann - Marco Viscovich/Davide Borraccino

Ore 11:15, Campo Fipav Abruzzo: Matteo Camozzi/Nicolo’ Siccardi – Giacomo Spadoni/Marco Ulisse

Ore 11:15, Campo Wilson: Paolo Ingrosso/Simone Podestà - Riccardo Iervolino/Matteo Marchesan