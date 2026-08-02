C.Italiano: vincono Frasca/Gradini e Borraccino/Viscovich

MONTESILVANO (PESCARA)- Dopo l'intensa mattinata dedicata ai quarti di finale e alle semifinali, il pomeriggio sulla sabbia di Montesilvano (PE) ha incoronato i vincitori della terza tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley , appuntamento che ha assegnato anche la Coppa Italia. A salire sul gradino più alto del podio sono state Alice Gradini e Federica Frasca nel tabellone femminile, mentre in quello maschile si sono imposti Marco Viscovich e Davide Borraccino.

Alice Gradini e Federica Frasca hanno conquistato la vittoria al termine di un percorso impeccabile, chiuso senza sconfitte. La coppia ha dominato la fase a gironi con due vittorie in altrettante gare, risultato che ha garantito l'accesso diretto ai quarti di finale. Nella mattinata decisiva sono poi arrivati altri due successi in due set: nei quarti di finale contro Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto e la vittoria nella semifinale contro Maria Rachele Mancinelli e Anna Pelloia, che è valsa il pass per l'atto conclusivo. In finale poi, netta l’affermazione su They e Breidenbach che ha permesso alla coppia di chiudere al meglio il torneo.

Percorso praticamente perfetto anche per Marco Viscovich e Davide Borraccino, protagonisti di un torneo chiuso senza sconfitte. Dopo aver conquistato due vittorie nella fase a gironi, il duo ha superato Tobia Marchetto e Michael Burgmann ai quarti di finale, staccando il pass per l'ultimo atto al termine di un'altra battaglia al tie-break in semifinale contro Marco Caminati ed Enrico Rossi. In finale, Viscovich e Borraccino hanno completato la loro cavalcata imponendosi su Ingrosso e Podestà.

Archiviata la terza tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, il circuito si prepara ora a fare tappa a Cordenons (PN) che dal 7 al 9 agosto ospiterà il settimo appuntamento stagionale.

La Finale Femminile

Alice Gradini/Federica Frasca – Chiara They/Sara Breidenbach 2-0 (21-19, 21-15)

Il primo set è il più equilibrato del match: dopo una fase iniziale caratterizzata da continui scambi punto a punto (2-2, 6-8, 8-8 e 10-10), Gradini e Frasca trovano il primo allungo sul 15-13. They e Breidenbach restano in scia fino al 19-19, ma nel finale la coppia allenata da Diego Segalini piazza lo sprint decisivo, chiudendo il parziale sul 21-19. Nel secondo set Gradini e Frasca prendono in mano il controllo della gara già dalle prime battute. Dopo l’iniziale equilibrio, trovano il break sull'8-6, incrementando progressivamente il vantaggio fino al 13-9 e al 15-11. Il margine aumenta sul 18-13, consentendo alla coppia di amministrare senza difficoltà gli ultimi scambi e di chiudere il parziale sul 21-15.

A salire sul terzo gradino del podio sono state Maria Rachele Mancinelli e Anna Pelloia che, in due set (23-21, 21-18), si sono imposte su Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, dando continuità all'ottimo momento di forma dopo il primo posto conquistato a San Cataldo lo scorso weekend.

MVP DEL TORNEO FEMMINILE: Federica frasca

La Finale maschile

Marco Viscovich/Davide Borraccino - Paolo Ingrosso/Simone Podestà 2-0 (21-18, 21-12)

Ingrosso e Podestà approcciano meglio il match, portandosi subito avanti sul 2-5 e poi sul 4-8. La reazione del duo federale, però, è immediata: Viscovich e Borraccino ristabiliscono la parità sul 9-9 e successivamente sul 12-12, prima di piazzare il break decisivo che vale il 16-13. Con un Borraccino protagonista soprattutto a muro, il vantaggio viene amministrato fino al 21-18 che consegna il primo set alla coppia. Nel secondo parziale Viscovich e Borraccino cambiano subito ritmo, prendendo il controllo del gioco fin dalle prime battute (5-2, 7-3, 11-8). Il margine cresce ulteriormente sul 14-9 e i due amministrano con autorità il finale di set, chiudendo sul 21-12 e conquistando con pieno merito la finale in due set, oltre alla vittoria della tappa e della Coppa Italia.

Sul gradino più basso del podio chiudono Marco Caminati ed Enrico Rossi, vittoriosi nella finale per il terzo posto contro Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi con un netto 2-0 (21-17, 21-17).

MVP DEL TORNEO MASCHILE: Davide Borraccino

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali