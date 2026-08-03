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lunedì 3 agosto 2026
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"La smetti? Basta!", allenatore di beach volley mette le mani addosso alle giocatrici. La Fipav apre un'inchiesta

"La smetti? Basta!", allenatore di beach volley mette le mani addosso alle giocatrici. La Fipav apre un'inchiesta

Episodio che farà discutere durante la finale femminile della Coppa Italia di Beach Volley, che si è disputata a Montesilvano
2 min
TagsBeachvolleycoppa italiamartins

Brutto episodio nel corso della finale di Coppa Italia femminile di Beach Volley a Monte Silvano, sesta tappa del Campionato Italiano e terza Gold della stagione, vinta dalla coppia Frasca-Gradini. Protagonista il tecnico delle rivali They-Breidenbach, James Martins, immortalato dalle telecamere in un atteggiamento ritenuto inaccetabile dalla Fipav, che ha aperto immediatamente un'inchiesta.

"La smetti? Basta!"

Il tutto è accaduto nel corso di un time out del secondo set, quando il coach Martins ha avuto un'accesa discussione con le sue giocatrici, finendo per strattonare prima l'una e poi l'altra, nell'intento di spronarle. Ma Chiara They si è divincolata, esclamando, ripresa dalle telecamere: "La smetti? Basta!". Alché l'allenatore ha mollato la presa e ignaro del bruttissimo gesto appena commesso è tornato sul suo concetto: "Voglio vedere la palla a terra, non me ne frega un c...".

L'immediata reazione della Fipav

Sarà anche stato un eccesso di adrenalina sportiva, ma di fronte alle immagini trasmesse in diretta dalla Rai, la Fipav non ha potuto che reagire con un perentorio comunicato: "In merito a quanto accaduto nel corso della finale femminile della Coppa Italia di Beach Volley di Montesilvano, durante un time-out che ha visto protagonista James Martins, tecnico della coppia Chiara They e Sara Breidenbach, la Federazione Italiana Pallavolo esprime la ferma condanna per il comportamento dell'allenatore e si è già attivata, segnalando l'accaduto ai propri organi competenti, affinché vengano ascoltati tutti i protagonisti coinvolti e siano svolti i doverosi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti".

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