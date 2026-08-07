Il C.Italiano fa tappa a Cordenons
CORDENONS (PORDENONE)- Dopo lo spettacolo della sesta tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2026, disputata lo scorso fine settimana a Montesilvano (PE), il circuito tricolore è pronto a tornare protagonista. Da oggi, venerdì 7 agosto, a domenica 9 agosto, sarà infatti Cordenons (PN) a ospitare la settima tappa stagionale, che vedrà sfidarsi alcune delle migliori coppie del panorama nazionale.
Con la finale del Campionato Italiano Assoluto, in programma il 6 settembre a Caorle (VE), sempre più vicina, la tappa di Cordenons assegnerà punti importanti per la classifica generale, che continua a delinearsi in vista dell'ultimo appuntamento stagionale.
TABELLONE FEMMINILE
Nel tabellone femminile, coppia numero uno del torneo sarà quella composta da Chiara They e Sara Breidenbach, reduci dal secondo posto conquistato nella tappa di Montesilvano. Con loro partiranno dal main draw anche Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Giada Benazzi ed Erika Ditta, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Jessica Belliero Piccinin e Cindy Lee Fezzi, Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli, Alice Pratesi e Sofia Orciani, Anna Piccoli ed Elisa Salvador. Completa il tabellone principale la coppia beneficiaria della wild card composta da Rebecca Cottafava e Viola Durand.
TABELLONE MASCHILE
Nel torneo maschile, testa di serie numero uno sarà la coppia composta da Marco Viscovich e Davide Borraccino, vincitori della tappa di Montesilvano e della Coppa Italia 2026. Insieme a loro prenderanno parte direttamente al main draw anche Marco Ulisse e Marco Caminati, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, Paolo Ingrosso e Simone Podestà, Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi, Fabrizio Mussa e Michele Luisetto, Gabriel Marini Da Costa e Raoul Acerbi, Andrea Frinolli ed Edoardo Pantalei.
IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO
Falconara (AN): 12-14 giugno
Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold
Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio
Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold
San Cataldo (LE): 17-19 luglio
Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia
Cordenons (PN): 7-9 agosto
Vasto (CH): 21-23 agosto
Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali
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