Il C.Italiano fa tappa a Cordenons

Con la finale del Campionato Italiano Assoluto, in programma il 6 settembre a Caorle (VE), sempre più vicina, la tappa di Cordenons assegnerà punti importanti per la classifica generale, che continua a delinearsi in vista dell'ultimo appuntamento stagionale.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, coppia numero uno del torneo sarà quella composta da Chiara They e Sara Breidenbach, reduci dal secondo posto conquistato nella tappa di Montesilvano. Con loro partiranno dal main draw anche Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Giada Benazzi ed Erika Ditta, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Jessica Belliero Piccinin e Cindy Lee Fezzi, Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli, Alice Pratesi e Sofia Orciani, Anna Piccoli ed Elisa Salvador. Completa il tabellone principale la coppia beneficiaria della wild card composta da Rebecca Cottafava e Viola Durand.

TABELLONE MASCHILE

Nel torneo maschile, testa di serie numero uno sarà la coppia composta da Marco Viscovich e Davide Borraccino, vincitori della tappa di Montesilvano e della Coppa Italia 2026. Insieme a loro prenderanno parte direttamente al main draw anche Marco Ulisse e Marco Caminati, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, Paolo Ingrosso e Simone Podestà, Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi, Fabrizio Mussa e Michele Luisetto, Gabriel Marini Da Costa e Raoul Acerbi, Andrea Frinolli ed Edoardo Pantalei.

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali