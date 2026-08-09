C.Italiano: a Cordenons vincono Mattavelli/Puccinelli e Marchetto/Burgmann

CORDENONS (PORDENONE)- Si è conclusa oggi, domenica 9 agosto, a Cordenons (PN), la settima tappa stagionale del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2026 . Il circuito nazionale FIPAV ha fatto tappa in Friuli-Venezia Giulia per un intenso weekend di gare, che ha visto sfidarsi alcune delle migliori coppie del panorama nazionale in una fase sempre più decisiva della stagione. Nel tabellone femminile a conquistare il gradino più alto del podio sono state Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli, protagoniste di un percorso di alto livello culminato con il successo nell'ultimo atto della manifestazione. Nel torneo maschile, invece, a conquistare il primo posto sono stati Tobia Marchetto e Michael Burgmann.

Archiviato l'appuntamento di Cordenons, il Campionato Italiano Assoluto si prepara ora alle ultime due tappe della stagione. Il circuito nazionale FIPAV farà infatti tappa a Vasto (CH), dal 21 al 23 agosto, prima del gran finale in programma a Caorle (VE), dal 4 al 6 settembre, dove andranno in scena le Finali del Campionato Italiano Assoluto.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, il primo posto è andato ad Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli, tornate sul gradino più alto del podio dopo il successo ottenuto a Marina di Modica. La coppia, protagonista di una stagione fin qui di alto livello, ha completato nel migliore dei modi il proprio percorso a Cordenons superando in finale Chiara They e Sara Breidenbach con il punteggio di 2-0 (21-18, 23-21). Per il duo allenato da James Martins si tratta del secondo posto consecutivo, dopo quello ottenuto la scorsa settimana a Montesilvano.

Il terzo posto è andato invece a Jessica Belliero Piccinin e Cindy Lee Fezzi, che nella finale per il terzo gradino del podio hanno superato Camilla Sanguigni e Sofia Balducci con il punteggio di 2-0 (24-22, 21-17).

TABELLONE MASCHILE

Nel tabellone maschile, il primo posto è andato a Tobia Marchetto e Michael Burgmann, tornati sul gradino più alto del podio dopo il successo nella prima tappa Gold della stagione, disputata a Termoli. La coppia ha completato il proprio percorso a Cordenons superando in finale Gabriel Marini Da Costa e Raoul Acerbi al termine di una sfida combattuta, chiusa in rimonta al tie-break con il punteggio di 2-1 (14-21, 21-18, 15-11).

Il terzo posto è andato invece a Marco Ulisse e Marco Caminati, che nella finale per il podio hanno superato Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi con il punteggio di 2-0 (21-16, 21-11).

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ASSOLUTO

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Finali