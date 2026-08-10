Cottafava/Dal Corso pronti all'esordio all'Europeo

Mercoledì 12 agosto alle ore 15.30 i ragazzi del Direttore Tecnico Paolo Nicolai scenderanno sulla sabbia polacca per sfidare i gemelli inglesi Bello Jo./Bello Ja. nella prima sfida della pool G. A completare il girone saranno i padroni di casa, testa di serie numero 7 del seeding, Losiak/Bryl e gli svizzeri Dillier/Flückiger che si sfideranno nell’altra semifinale della pool, sempre mercoledì 12, alle ore 18.

Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno partecipato nella stagione 2026 a sette tornei, sei del Beach Pro Tour più la Cev Nations Cup. Nel BPT gli azzurri sono scesi in campo in due Challenge, a Nayarit (Messico) e Alanya (Turchia), centrando un primo e un terzo posto, mentre negli Elite16 di Saquarema, Brasilia, Rio de Janeiro (Brasile) e Gstaad (Svizzera) il miglior piazzamento è stato il nono posto. La Cev Nations Cup, disputatasi a Budapest (Ungheria), ha visto invece gli azzurri, insieme ai compagni Marco Viscovich e Davide Borraccino, salire sul terzo gradino del podio.

Per Samuele Cottafava, quella di Stare Jablonki, sarà la sesta partecipazione a un Campionato Europeo dopo quelle di Vienna 2021, Monaco di Baviera 2022, Vienna 2023, L’Aia 2024 e Düsseldorf 2025 disputate rispettivamente in coppia con Windisch, Nicolai, Nicolai, Nicolai e Ranghieri. Per Gianluca Dal Corso, invece, si tratterà della quarta apparizione; anche per lui l’esordio è stato a Vienna nel 2021 in formazione con Adrian Carambula, mentre nel 2024 e 2025 ha giocato insieme a Marco Viscovich.

Da segnalare che la rassegna continentale polacca avrà una doppia valenza dato che la formazione vincitrice, sia nel tabellone maschile che in quello femminile, staccherà il pass diretto per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Le parole del Direttore Tecnico Paolo Nicolai

« Il percorso di avvicinamento all’Europeo è stato ottimo, soprattutto considerando il percorso che è partito lo scorso anno e le difficoltà che ci sono state. Quest’anno abbiamo performato con regolarità nei Challenge del Beach Pro Tour giocando sempre per la zona medaglia e abbiamo sempre raggiunto gli ottavi di finale negli Elite16. Questo è sicuramente un buon segnale di solidità. Ovviamente in una rassegna come questa è richiesto un passo in avanti se si vuole andare oltre.”

Prima rassegna insieme per Samuele e Gianluca

« Lo scorso anno abbiamo dovuto cambiare i piani all’ultimo all’Europeo in Germania dato l’infortunio che ha avuto Samuele. Quest’anno arriviamo con più solidità e siamo in seconda fascia. Per noi un’occasione di competizione è sempre importante per la crescita; in quelle dove si assegna un titolo ancora di più.”

Sull’esordio di mercoledì contro l’Inghilterra

« Sarà un esordio complesso. Loro sono leggermente dietro a noi nel ranking ma al Challenge di Alanya ci hanno battuto in semifinale. Avremo subito un buon test. In una competizione come questa partire subito con partite di alto livello può sembrare uno svantaggio ma non lo è, perché siamo costretti ad entrare nel torneo subito concentrati. La viviamo quindi come un’opportunità e vogliamo andare a giocarci la seconda partita della pool da vincenti e non da perdenti

Il calendario gare

12/08: Pool

13/08: Pool e Sedicesimi di finale

14/08: Ottavi di finale

15/08: Quarti di finale

16/08: Semifinali e Finali

Le pool

Pool A

Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE)

Ehlers/Wüst (GER)

Perusic/Dzavoronok (CZE)

Horst/Dressler (AUT)

Pool B

Åhman/Hellvig (SWE)

Elazar/Cuzmiciov (ISR)

Friedli/Jordan (SUI)

Pedrosa/Campos (POR)

Pool C

Mol, A./Sørum, C. (NOR)

Chouikh/Genevieve-Gardoque (FRA)

Trousil/Schweiner (CZE)

Czachorowski/Krzeminski (POL)

Pool D

Plavins/Fokerots (LAT)

Waller/Pristauz (AUT)

Henning/Pfretzschner, L. (GER)

Tocs/Auziņš G. (LAT)

Pool E

Bassereau/Aye, C. (FRA)

Rotar/Gauthier-Rat (FRA)

Sepka/Sedlak (CZE)

Beta/Besarab (POL)

Pool F

Boermans/Brouwer (NED)

Mol, H./Berntsen (NOR)

Heidrich/Haussener (SUI)

Ciemachowski/Taudul (POL)

Pool G

Łosiak/Bryl (POL)

Cottafava/Dal Corso (ITA)

Bello, Ja./Bello, Jo. (ENG)

Dillier/Flückiger (SUI)

Pool H

Hammarberg/Berger T. (AUT)

Van de Velde/de Groot (NED)

Sagstetter, J./Winter (GER)

Kantor/Lejawa (POL)

Lo staff azzurro

Lo staff azzurro sarà composto da: Paolo Nicolai (Direttore Tecnico e Allenatore), Mariano Costa (preparatore atletico), Manuela Vellecco (Fisioterapista).