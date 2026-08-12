Europei: esordio vincente per Gottardi/Orsi Toth

STARE JABLONKI (POLONIA)- Partono con il piede giusto Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nella trentaquattresima rassegna continentale di beach volley targata CEV. Le azzurre del DT Caterina De Marinis, infatti, mantengono le aspettative e superano, senza troppe difficoltà, nel match d’esordio la Lituania di Vasiliauskaite/Kliokmanaite con il punteggio di 2-0 (21-10, 21-17) in mezz’ora di gioco. Brave Valentina e Reka, soprattutto dopo le fatiche dell’Elite16 di Amburgo, a mettere in campo subito grande determinazione e aggressività e a far valere l’evidente divario tecnico con la formazione lituana.

Questa vittoria permette, dunque, al duo tricolore di essere certo del passaggio del girone. La sfida decisiva della pool C sarà domani, giovedì 13 agosto (orario da definire) contro la Germania di Bock/Kunst (n. 14 del seeding) che, nella prima sfida della pool ha superato le cugine Paul/Lippmann al tie-break 2-1 (21-19, 20-22, 15-13). La vincente di questa sfida staccherà direttamente il pass per gli ottavi di finale, mentre la perdente dovrà passare per i sedicesimi.

Le parole di Valentina Gottardi

« Questa partita era molto importante. Era essenziale entrare subito nel torneo e, secondo me, lo abbiamo fatto con la giusta aggressività e siamo molto soddisfatte. Ci aspettavamo un 2-0 ma siamo state comunque brave a mantenere il nostro livello di gioco ».

Le parole di Reka Orsi Toth

« Domani ci aspetta una partita importante, loro sono una coppia molto forte ma secondo me se entriamo, come oggi, con la giusta mentalità possiamo puntare direttamente agli ottavi di finale ».

CALENDARIO GARE

12/08: Pool

13/08: Pool e Sedicesimi di finale

14/08: Ottavi e Quarti di finale

15/08: Semifinali

16/08: Finali