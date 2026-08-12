Europei: Cottafava/Dal Corso partono forte

STARE JABLONKI (POLONIA) - Buona la prima per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso ai Campionati Europei di beach volley . La coppia azzurra testa di serie numero 9 del tabellone, infatti, mette sulla sabbia polacca una grande prestazione e supera in trenta minuti di gioco la coppia inglese dei gemelli Joaquin e Javier Bello con un secco 2-0 (21-11, 21-16). Molto bravi in questo match i ragazzi del DT Paolo Nicolai a entrare subito determinati in campo e a staccare in entrambi i parziali gli avversari non lasciando loro alcuna possibilità di rimonta.

Samuele e Gianluca torneranno in campo domani, giovedì 13 agosto (orario da definire), nella finale della pool G che varrà l’accesso diretto agli ottavi di finale, contro la formazione vincente tra la Polonia di Losiak/Bryl e la Svizzera di Dillier/Flückiger (ultimo match di giornata delle ore 18).

Le parole di Samuele Cottafava

« Credo che abbiamo giocato una buona partita. Ci eravamo dati dei piccoli obiettivi per giocare al meglio e ci siamo riusciti. Abbiamo tenuto un alto livello per tutto il match e loro non ci sono stati dietro. Siamo felicissimi, non poteva andare meglio ».

Le parole di Gianluca Dal Corso

« Il format del torneo porta come obiettivo principale la vittoria del girone che garantisce di giocare una partita in meno. Noi daremo il massimo e siamo pronti per domani ».

CALENDARIO GARE

12/08: Pool

13/08: Pool e Sedicesimi di finale

14/08: Ottavi di finale

15/08: Quarti di finale

16/08: Semifinali e Finali