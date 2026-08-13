Europei: Cottafava/Dal Corso agli ottavi

La coppia azzurra ha brillantemente superato l'ostacolo costituito dai padroni di casa Losiak/Bryl battuti 2-0 (21-17, 21-18). Gli azzurri chiudono, dunque, la pool G al primo posto con quattro set conquistati e zero persi

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Pubblicato il 13.08.2026, 13:55 (Aggiornato il 13.08.2026, 14:53)

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STARE JABLONKI (POLONIA)- Seconda grande prestazione di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso ai Campionati Europei di beach volley. I ragazzi guidati dal Direttore Tecnico Paolo Nicolai, infatti, dopo aver superato l’Inghilterra dei gemelli Bello nel match inaugurale della rassegna, sconfiggono anche i padroni di casa teste di serie numero 7 del tabellone Losiak/Bryl, sul campo centrale davanti a una bella cornice di pubblico, con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-18) e staccano il pass per gli ottavi di finale del torneo. Gli azzurri chiudono, dunque, la pool G al primo posto con quattro set conquistati e zero persi; evitando così il turno dei sedicesimi di finale.

Gli ottavi sono in programma nella giornata di domani, venerdì 14 agosto, con orario e avversario ancora da definire. 

La cronaca del match

COTTAFAVA/DAL CORSO – LOSIAK/BRYL 2-0 (21-17, 21-18) 

Primo parziale molto combattuto con Cottafava e Dal Corso che entrano bene in campo e Losiak/Bryl spinti dal pubblico di casa. Si va al tempo tecnico con l’Italia avanti di 1 (11-10). Al rientro gli azzurri allungano (15-13) e, successivamente, due muri di Dal Corso consegnano il +3 decisivo (18-15). È un attacco out di Bryl, sul finale, a regalare il 21-17 ai ragazzi di Nicolai.

Nel secondo set Samuele e Gianluca mettono subito la testa avanti e non si fanno più recuperare (6-3, 9-5, 17-13). Molto brava la coppia tricolore a non cedere sul finale e a chiudere, grazie a un attacco di Dal Corso, sul 21-18. 

Le parole del Direttore Tecnico Paolo Nicolai

« I ragazzi sono stati molto bravi in entrambe le partite. Hanno imposto il ritmo alla gara e il loro gioco. Due partite giocate molto bene e il risultato ne è testimone dato che abbiamo battuto due squadre molto forti. Il livello è altissimo e lo sarà anche ai sedicesimi. Giocare una partita in meno è sicuramente un vantaggio sotto quel punto di vista. Domani affronteremo una grande squadra, quindi andiamo avanti con la stessa mentalità ».

Le parole di Samuele Cottafava

« Sicuramente giocare bene ci da più chance di vincere le partite. Oggi è bastato quello che abbiamo fatto vedere in campo. Sicuramente domani daremo il nostro massimo, come abbiamo fatto nel girone, per cercare di portare a casa un’altra partita ».

Le parole di Gianluca Dal Corso

« E’ sempre bellissimo giocare sui campi centrali, soprattutto in competizioni come queste. Il pubblico è super affamato di beach volley e vuole divertirsi e noi non possiamo fare altro che accontentarlo ».

 

IL CALENDARIO DELLE GARE 

12/08: Pool

13/08: Pool e Sedicesimi di finale

14/08: Ottavi e Quarti di finale

15/08: Semifinali

16/08: Finali 

 

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