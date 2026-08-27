BPT Futures: al via a Modena il secondo appuntamento italiano

Al via coppie provenienti da tutto il mondo, tra cui quelle rappresentanti Brasile e Giappone, pronte a contendersi punti e piazzamenti nel torneo emiliano. La giornata odierna sarà dedicata alle qualificazioni, che vedranno impegnate sedici coppie maschili e sedici femminili, a caccia dei quattro posti disponibili nei rispettivi tabelloni principali. Nel main draw, che prenderà il via domani, venerdì 28 agosto, saranno presenti complessivamente sedici coppie per genere: alle quattro provenienti dalle qualificazioni si aggiungeranno infatti le dodici già ammesse di diritto.

Nel tabellone femminile, la coppia numero uno del seeding sarà quella composta da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. Accederanno direttamente al main draw anche Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli e Valeria Tallevi Diotallevi e Sara Franzoni. Dovranno invece passare dalle qualificazioni le coppie composte da Cindy Lee Fezzi e Jessica Belliero Piccinin e Anna Dalmazzo e Eleonora Annibalini.

Nel torneo maschile, la coppia numero uno del seeding sarà quella formata da Enrico Rossi e Marco Caminati. Insieme a loro, accederanno direttamente al main draw Marco Ulisse e Giacomo Spadoni, Marco Di Felice e Davide Borraccino e Gabriel Marini Da Costa e Matteo Marchesan. Partiranno invece dalle qualificazioni Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi e Davis Krumins e Simone Podestà.

GLI APPUNTAMENTI DEL BEACH PRO TOUR IN ITALIA

28-31 maggio, Cervia (RA);

27-30 agosto, Modena (MO);

17-20 settembre, Corigliano Rossano (CS)