BPT Futures: al via a Modena il secondo appuntamento italiano
MODENA- Da oggi, giovedì 27 agosto, a domenica 30, Modena ospiterà il secondo dei tre appuntamenti Futures del Beach Pro Tour 2026 in programma questa stagione in Italia. La città emiliana sarà teatro di una quattro giorni dedicata al beach volley internazionale, con il torneo che si svolgerà nell’iconico scenario di Piazza Roma e all’interno della struttura Mutina Beach.
Al via coppie provenienti da tutto il mondo, tra cui quelle rappresentanti Brasile e Giappone, pronte a contendersi punti e piazzamenti nel torneo emiliano. La giornata odierna sarà dedicata alle qualificazioni, che vedranno impegnate sedici coppie maschili e sedici femminili, a caccia dei quattro posti disponibili nei rispettivi tabelloni principali. Nel main draw, che prenderà il via domani, venerdì 28 agosto, saranno presenti complessivamente sedici coppie per genere: alle quattro provenienti dalle qualificazioni si aggiungeranno infatti le dodici già ammesse di diritto.
Nel tabellone femminile, la coppia numero uno del seeding sarà quella composta da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. Accederanno direttamente al main draw anche Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli e Valeria Tallevi Diotallevi e Sara Franzoni. Dovranno invece passare dalle qualificazioni le coppie composte da Cindy Lee Fezzi e Jessica Belliero Piccinin e Anna Dalmazzo e Eleonora Annibalini.
Nel torneo maschile, la coppia numero uno del seeding sarà quella formata da Enrico Rossi e Marco Caminati. Insieme a loro, accederanno direttamente al main draw Marco Ulisse e Giacomo Spadoni, Marco Di Felice e Davide Borraccino e Gabriel Marini Da Costa e Matteo Marchesan. Partiranno invece dalle qualificazioni Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi e Davis Krumins e Simone Podestà.
GLI APPUNTAMENTI DEL BEACH PRO TOUR IN ITALIA
28-31 maggio, Cervia (RA);
27-30 agosto, Modena (MO);
17-20 settembre, Corigliano Rossano (CS)
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