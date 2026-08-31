BPT Futures: Gottardi/Orsi Toth e Andreatta/Acerbi vincono a Modena

Sono questi i verdetti dopo quattro intense giornate di gare fra Piazza Roma e Mutina Beach nel torneo BTP Futures che ha catalizzato l’attenzione di tutti i modenesi e non nel centro cittadino. A fare la voce grossa, tra le coppie provenienti da tutto il mondo per questo appuntamento inserito nel circuito internazionale del Beach Pro Tour, sono stati gli italiani che hanno quasi monopolizzato il tabellone fra le semifinali e le gare che assegnavano i piazzamenti sul podio. L’atto conclusivo è stato proprio quello dedicato alla finale maschile con il trionfo di Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi in un bellissimo match contro Marco Di Felice e Davide Borraccino. Le due coppie arrivate alla sfida per l’oro sono quelle che hanno mostrato maggior continuità di rendimento nei tre giorni e a spuntarla sono stati i primi conducendo le danze, di fatto, per tutto il primo parziale e per la parte più importante del secondo.

In precedenza in campo le ragazze con la coppia di punta azzurra che non ha concesso spazio alle giovani emergenti olandesi Van Vegten/De Groot. Davanti al pubblico amico Valentina Gottardi, assieme a Reka Orsi Toth, ha strappato applausi con un match condotto dall’inizio alla fine nel migliore dei modi.

Per quanto riguarda le finaline per il bronzo, invece, festeggiano in campo maschile Ulisse/Spadoni al termine di una maratona entusiasmante contro Rossi/Caminati. Nel torneo femminile, invece, non si scende in campo perché Puccinelli/Mattavelli sono costrette al forfait e, dunque, la medaglia di bronzo va a Pelloia/Mancinelli.

Andando a ritroso nella giornata, poi, l’apertura di mattinata ha visto subito l’Arena al completo per la semifinale tutta azzurra che vedeva opposte l’idolo di casa Valentina Gottardi, al fianco di Reka Orsi Toth, e le connazionali Pelloia/Mancinelli. La coppia numero uno del tabellone comanda l’incontro, ma le avversarie non mollano mai e tentano di rimanere sempre in partita fino ai break decisivi che arrivano nella seconda parte dei set. A seguire sfida Italia-Olanda con Puccinelli/Mattavelli opposte alle numero due Van Vegten/De Groot e grande spettacolo con la più quotata coppia, sulla carta, a far proprio in volata il primo set. Nel secondo parziale arriva la reazione azzurra e nel tiebreak le olandesi si portano sul 13-10 prima di subire la rimonta che porta anche a due match point per Puccinelli/Mattavelli. Van Vegten/De Groot, però, non capitolano e trovano le giocate per conquistare l’accesso per la finale con il punteggio di 17-15.

Dopo la sosta di metà giornata è stata la volta delle semifinali maschili aperte da una vera e propria battaglia fra Ulisse/Spadoni e Di Felice/Borraccino. Entrambe le coppie avevano già dato spettacolo nei giorni passati e non hanno deluso le aspettative con la rimonta vincente dei secondi che hanno potuto festeggiare dopo il 15-13 maturato al terzo e decisivo set. Intensa e con un finale a sorpresa, ma forse nemmeno troppo, la seconda semifinale dove Rossi e Caminati hanno ceduto il passo ad Andreatta e Acerbi al termine di un secondo set ricco di colpi di scena. I numero uno del tabellone hanno ceduto il passo agli avversari reduci da un’estate culminata con il bronzo al Futures di Ginvera, ma non prima di aver avuto la palla per chiudere il parziale e rimandare tutto al tiebreak. Occasione non concretizzata e set che si chiude 25-23 per Andreatta/Acerbi.

I RISULTATI DEL TORNEO FEMMINILE

Pool A

Gottardi/Orsi Toth (ITA) - Dalmazzo/Annibalini (ITA) 2-0 (21-13, 21-12)

Ahman/Jernbeck (SWE) - Miharu/Yabumi (JPN) 2-1 (21-23, 21-18, 15-13)

Gottardi/Orsi Toth (ITA) - Ahman/Jernbeck (SWE) 2-1 (21-16, 17-21, 15-6)

Dalmazzo/Annibalini (ITA) - Miharu/Yabumi (JPN) 0-2 (16-21, 10-21)

Classifica finale

1) Gottardi/Orsi Toth (ITA)

2) Ahman/Jernbeck (SWE)

3) Miharu/Yabumi (JPN)

4) Dalmazzo/Annibalini (ITA)

Pool B

Van Vegten/De Groot (NED) - Collette/Descamps (FRA) 2-0 (21-11, 21-8)

Oto/Take (JPN) - Puccinelli/Mattavelli (ITA) 1-2 (21-18, 11-21, 11-15)

Van Vegten/De Groot (NED) - Puccinelli/Mattavelli (ITA) 2-0 (21-16, 24-22)

Collette/Descamps (FRA) - Oto/Take (JPN) 0-2 (16-21, 19-21)

Classifica finale

1) Van Vegten/De Groot (NED)

2) Puccinelli/Mattavelli (ITA)

3) Oto/Take (JPN)

4) Collette/Descamps (FRA)

Pool C

Luini/Essink (NED) - Tallevi/Franzoni (ITA) 2-1 (21-14, 11-21, 15-12)

Frommova/Honzovicova (CZE) - To/To (HKG) 0-2 (14-21, 18-21)

Luini/Essink (NED) - To/To (HKG) 2-0 (21-12, 21-16)

Tallevi/Franzoni (ITA) - Frommova/Honzovicova (CZE) 0-2 (15-21, 18-21)

Classifica finale

1) Luini/Essink (NED)

2) To/To (HKG)

3) Frommova/Honzovicova (CZE)

4) Tallevi/Franzoni (ITA)

Pool D

Robinson/Reffel (SWE) - Pelloia/Mancinelli (ITA) 0-2 (15-21, 17-21)

Giulia/Carol (BRA) - Svobodova/Ebertova (CZE) 2-0 (21-11, 21-13)

Pelloia/Mancinelli (ITA) - Giulia/Carol (BRA) 2-0 (21-15, 21-18)

Robinson/Reffel (SWE) - Svobodova/Ebertova (CZE) 2-0 (21-13, 21-11)

Classifica finale

1) Pelloia/Mancinelli (ITA)

2) Giulia/Carol (BRA)

3) Robinson/Reffel (SWE)

4) Svobodova/Ebertova (CZE)

Fase a 12 (ottavi di finale)

To/To (HKG) - Miharu/Yabumi (JPN) 1-2 (14-21, 21-13, 16-18)

Puccinelli/Mattavelli (ITA) - Robinson/Reffel (SWE) 2-0 (25-23, 21-14)

Frommova/Honzovicova (CZE) - Ahman/Jernbeck (SWE) 2-1 (22-20, 17-21, 15-6)

Oto/Take (JPN) - Giulia/Carol (BRA) 0-2 (17-21, 11-21)

Quarti di finale

Van Vegten/De Groot (NED) - Miharu/Yabumi (JPN) 2-0 (21-18, 21-12)

Pelloia/Mancinelli (ITA) - Frommova/Honzovicova (CZE) 2-1 (18-21, 21-18, 15-9)

Puccinelli/Mattavelli (ITA) - Luini/Essink (NED) 2-1 (19-21, 21-18, 15-10)

Giulia/Carol (BRA) - Gottardi/Orsi Toth (ITA) 0-2 (8-21, 8-21)

Semifinali

Pelloia/Mancinelli (ITA) - Gottardi/Orsi Toth (ITA) 0-2 (13-21, 16-21)

Van Vegten/De Groot (NED) - Puccinelli/Mattavelli (ITA) 2-1 (19-21, 21-16, 17-15)

Finale 3°-4° posto

Puccinelli/Mattavelli (ITA) - Pelloia/Mancinelli (ITA) 0-2 per ritiro (0-21, 0-21)

Finale 1°-2° posto

Van Vegten/De Groot (NED) - Gottardi/Orsi Toth (ITA) 0-2 (11-21, 12-21)

I RISULTATI DEL TORNEO MASCHILE

Pool A

Rossi/Caminati (ITA) - Marini Da Costa/Marchesan (ITA) 2-0 (21-17, 21-15)

Hilbert/Weber (LUX) - Korsakov/Dobcis (MLD) 2-0 (21-17, 21-15)

Rossi/Caminati (ITA) - Hilbert/Weber (LUX) 2-0 (21-16, 21-15)

Marini Da Costa/Marchesan (ITA) - Korsakov/Dobcis (MLD) 1-2 (19-21, 21-18, 12-15)

Classifica finale

1) Rossi/Caminati (ITA)

2) Hilbert/Weber (LUX)

3) Korsakov/Dobcis (MLD)

4) Marini Da Costa/Marchesan (ITA)

Pool B

Grahn/Isaksson (SWE) - Pavlusek/Havelka (CZE) 2-0 (21-15, 21-16)

Van Werkhoven/Van Hal (NED) - Di Felice/Borraccino (ITA) 1-2 (21-19, 18-21, 15-17)

Grahn/Isaksson (SWE) - Di Felice/Borraccino (ITA) 0-2 (17-21, 15-21)

Pavlusek/Havelka (CZE) - Van Werkhoven/Van Hal (NED) 0-2 (21-23, 18-21)

Classifica finale

1) Di Felice/Borraccino (ITA)

2) Grahn/Isaksson (SWE)

3) Van Werkhoven/Van Hal (NED)

4) Pavlusek/Havelka (CZE)

Pool C

Ulisse/Spadoni (ITA) - Almblad Engvall/Annerstedt (SWE) 2-1 (17-21, 21-13, 15-8)

Hajos/Veress (HUN) - Petersen/Napier (DEN) 2-0 (21-16, 21-15)

Ulisse/Spadoni (ITA) - Hajos/Veress (HUN) 2-0 (23-21, 28-26)

Almblad Engvall/Annerstedt (SWE) - Petersen/Napier (DEN) 2-0 (21-9, 21-13)

Classifica finale

1) Ulisse/Spadoni (ITA)

2) Hajos/Veress (HUN)

3) Almblad Engvall/Annerstedt (SWE)

4) Petersen/Napier (DEN)

Pool D

Bercik/Bercik (CZE) - Mizumachi/Kurosawa (JPN) 0-2 (17-21, 14-21)

Klemen/Holzinger (AUT) - Andreatta/Acerbi (ITA) 1-2 (21-19, 14-21, 10-15)

Mizumachi/Kurosawa (JPN) - Andreatta/Acerbi (ITA) 0-2 (26-28, 19-21)

Bercik/Bercik (CZE) - Klemen/Holzinger (AUT) 0-2 (18-21, 11-21)

Classifica finale

1) Andreatta/Acerbi (ITA)

2) Mizumachi/Kurosawa (JPN)

3) Klemen/Holzinger (AUT)

4) Bercik/Bercik (CZE)

Fase a 12 (ottavi di finale)

Hajos/Veress (HUN) - Korsakov/Dobcis (MLD) 0-2 (17-21, 12-21)

Van Werkhoven/Van Hal (NED) - Hilbert/Weber (LUX) 2-0 (21-16, 21-17)

Grahn/Isaksson - Klemen/Holzinger (AUT) 1-2 (14-21, 21-17, 14-16)

Mizumachi/Kurosawa (JPN) - Almblad Engvall/Annerstedt (SWE)0-2 (12-21, 19-21)



Quarti di finale

Ulisse/Spadoni (ITA) - Van Werkhoven/Van Hal (NED) 2-1 (13-21, 21-19, 15-11)

Almblad Engvall/Annerstedt (SWE) - Di Felice/Borraccino (ITA) 0-2 (19-21, 13-21)

Korsakov/Dobcis (MLD) - Andreatta/Acerbi (ITA) 0-2 (17-21, 16-21)

Rossi/Caminati (ITA) - Klemen/Holzinger (AUT) 2-0 (21-14, 21-11)

Semifinali

Ulisse/Spadoni (ITA) - Di Felice/Borraccino (ITA) 1-2 (21-16, 17-21, 13-15)

Rossi/Caminati (ITA) - Andreatta/Acerbi (ITA) 0-2 (14-21, 23-25)

Finale 3°-4° posto

Rossi/Caminati (ITA) - Ulisse/Spadoni (ITA) 1-2 (28-30, 21-15, 14-16)

Finale 1°-2° posto

Andreatta/Acerbi (ITA) - Di Felice/Borraccino (ITA) 2-0 (21-17, 21-15