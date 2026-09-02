Campionato Italiano: a Caorle da venerdì in campo per le finali

Dopo otto tappe, cinque Assolute e tre Gold, disputatesi in sette regioni diverse della penisola, è arrivato il momento di decretare i Campioni d’Italia che verranno incoronati a Caorle (VE). Sarà infatti lo Sport Village, sul lungomare Trieste del litorale veneto, scenario dell'atto conclusivo del circuito nazionale; manifestazione giunta alla sua 33esima edizione.

La località veneta tornerà dunque, dopo tre anni di stop, ad ospitare le Finali. Caorle è stata, infatti, la cornice dell’ultimo atto del circuito tricolore dal 2019 al 2022, mentre dal 2023 al 2025 si è disputato a Bellaria Igea Marina (RN).

Lo Sport Village ha visto, nel corso degli anni, alzare al cielo lo scudetto ad atleti e atlete, tra gli altri, del calibro di Daniele Lupo, Paolo Nicolai, Alex Ranghieri, Samuele Cottafava, Marta Menegatti e Valentina Gottardi e anche in questa edizione, già dalla giornata di venerdì 4 settembre dedicata esclusivamente alle qualifiche, lo spettacolo non mancherà.

Entrambe le compagini che detengono il titolo italiano, ovvero quelle formate da Alex Ranghieri e Manuel Alfieri e da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, dovranno infatti iniziare il loro percorso in questa tappa dal primo turno di qualificazione, essendo teste di serie numero 9 del seeding e non avendo totalizzato, durante il Campionato Italiano 2026, un punteggio sufficiente per qualificarsi tra le prime 8 coppie del panorama nazionale; team che si sono guadagnati il diritto di partire direttamente dal tabellone principale.

IL TABELLONE FEMMINILE

Le otto coppie che durante il Campionato 2026 hanno totalizzato più punti, e che quindi entreranno di diritto nel main draw, sono le seguenti: Chiara They e Sara Breidenbach (4080 pt), Anna Pelloia e Rachele Mancinelli (3415 pt), Alice Gradini e Federica Frasca (3335 pt), Camilla Sanguigni e Sofia Balducci (3035 pt), Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli (2655 pt), Sharin Rottoli e Oriola Shpuza (2595 pt), Valeria Tallevi Diotallevi e Sara Franzoni (2570 pt) e, infine, Alice Pratesi e Sofia Orciani (2515 pt).

IL TABELLONE MASCHILE

Nel tabellone maschile, invece, le migliori otto formazioni a questo punto della stagione sono: Tobia Marchetto e Michael Burgmann (3610 pt), Mauro Sacripanti e Giacomo Titta (3500 pt), Marco Ulisse e Giacomo Spadoni (3305 pt), Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, freschi vincitori del BPT Futures di Modena, (3215 pt), Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan (3030 pt), Davide Borraccino e Marco Viscovich (2940 pt), Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi (2810 pt) e, come ottavi, Michele Luisetto e Fabrizio Mussa (2575 pt).

La programmazione televisiva

Ore 10:00 Prima semifinale femminile diretta RAI Sport

Ore 11:00 Seconda semifinale femminile diretta RAI Sport

Ore 12:00 Prima semifinale maschile diretta RAI Sport

Ore 13:00 Seconda semifinale maschile diretta RAI Sport

Ore 16:00 Finale femminile diretta RAI Play (differita Rai Sport ore 23.30)/Sky, Canale 259

Ore 17:00 Finale maschile diretta RAI Play (differita Rai Sport ore 23.30)/Sky, Canale 259

Tutte le tappe del Campionato Italiano

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 luglio – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Gold - Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto