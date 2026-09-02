Campionato Italiano: a Caorle da venerdì in campo per le finali

Sport Village, sul lungomare Trieste del litorale veneto torna ad ospitare l'atto conclusivo della kermesse organizzata dalla Fipav dopo quattro anni. Le coppie tricolori 2025, Alex Ranghieri/ Manuel Alfieri e Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth a caccia del bis

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Pubblicato il 02.09.2026, 18:14

Campionato ItalianoFinaliCaorle

CAORLE (VENEZIA)-Caorle in provincia di Venezia è pronta ad ospitare le attese finali del Campionato Italiano Assoluto 2026 di beach volley.

Dopo otto tappe, cinque Assolute e tre Gold, disputatesi in sette regioni diverse della penisola, è arrivato il momento di decretare i Campioni d’Italia che verranno incoronati a Caorle (VE). Sarà infatti lo Sport Village, sul lungomare Trieste del litorale veneto, scenario dell'atto conclusivo del circuito nazionale; manifestazione giunta alla sua 33esima edizione.

La località veneta tornerà dunque, dopo tre anni di stop, ad ospitare le Finali. Caorle è stata, infatti, la cornice dell’ultimo atto del circuito tricolore dal 2019 al 2022, mentre dal 2023 al 2025 si è disputato a Bellaria Igea Marina (RN). 

Lo Sport Village ha visto, nel corso degli anni, alzare al cielo lo scudetto ad atleti e atlete, tra gli altri, del calibro di Daniele Lupo, Paolo Nicolai, Alex Ranghieri, Samuele Cottafava, Marta Menegatti e Valentina Gottardi e anche in questa edizione, già dalla giornata di venerdì 4 settembre dedicata esclusivamente alle qualifiche, lo spettacolo non mancherà. 

Entrambe le compagini che detengono il titolo italiano, ovvero quelle formate da Alex Ranghieri e Manuel Alfieri e da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth,  dovranno infatti iniziare il loro percorso in questa tappa dal primo turno di qualificazione, essendo teste di serie numero 9 del seeding e non avendo totalizzato, durante il Campionato Italiano 2026, un punteggio sufficiente per qualificarsi tra le prime 8 coppie del panorama nazionale; team che si sono guadagnati il diritto di partire direttamente dal tabellone principale. 

IL TABELLONE FEMMINILE

Le otto coppie che durante il Campionato 2026 hanno totalizzato più punti, e che quindi entreranno di diritto nel main draw, sono le seguenti: Chiara They e Sara Breidenbach (4080 pt), Anna Pelloia e Rachele Mancinelli (3415 pt), Alice Gradini e Federica Frasca (3335 pt), Camilla Sanguigni e Sofia Balducci (3035 pt), Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli (2655 pt), Sharin Rottoli e Oriola Shpuza (2595 pt), Valeria Tallevi Diotallevi e Sara Franzoni (2570 pt) e, infine, Alice Pratesi e Sofia Orciani (2515 pt). 

IL TABELLONE MASCHILE

Nel tabellone maschile, invece, le migliori otto formazioni a questo punto della stagione sono: Tobia Marchetto e Michael Burgmann (3610 pt), Mauro Sacripanti e Giacomo Titta (3500 pt), Marco Ulisse e Giacomo Spadoni (3305 pt), Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, freschi vincitori del BPT Futures di Modena, (3215 pt), Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan (3030 pt), Davide Borraccino e Marco Viscovich (2940 pt), Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi (2810 pt) e, come ottavi, Michele Luisetto e Fabrizio Mussa (2575 pt).

La programmazione televisiva

Ore 10:00 Prima semifinale femminile diretta RAI Sport

Ore 11:00 Seconda semifinale femminile diretta RAI Sport

Ore 12:00 Prima semifinale maschile diretta RAI Sport

Ore 13:00 Seconda semifinale maschile diretta RAI Sport

Ore 16:00 Finale femminile diretta RAI Play (differita Rai Sport ore 23.30)/Sky, Canale 259

Ore 17:00 Finale maschile diretta RAI Play (differita Rai Sport ore 23.30)/Sky, Canale 259 

Tutte le tappe del Campionato Italiano

Falconara (AN): 12-14 giugno

Termoli (CB): 19-21 giugno – Gold

Marina di Ravenna (RA): 3-5 luglio

Marina di Modica (RG): 10-12 luglio – Gold

San Cataldo (LE): 17-19 luglio

Montesilvano (PE): 31 luglio-2 agosto – Gold - Coppa Italia

Cordenons (PN): 7-9 agosto

Vasto (CH): 21-23 agosto

Caorle (VE): 4-6 settembre – Gold - Finali

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