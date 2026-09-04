Europei U 20: tre successi per le coppie femminili per le maschili 4 successi e due ko

BATTIPAGLIA (SALERNO)- Proseguono le gare al Lido Riviera Spineta di Battipaglia (SA), dove sono in corso i Campionati Europei Under 20 di beach volley. Oggi, venerdì 4 settembre, nella seconda giornata della rassegna continentale, le sei coppie italiane sono tornate in campo per proseguire il proprio percorso nel tabellone principale.

Nel torneo femminile, giornata perfetta per le tre coppie azzurre, capaci di conquistare una vittoria ciascuna.

Dopo i due successi ottenuti nella giornata inaugurale, Sofia Bruzzone e Ilaria Nozza hanno superato 2-1 (12-21, 21-16, 15-11) le ungheresi Honti-Majoros/Pádár, conquistando l’accesso diretto ai sedicesimi di finale. Le azzurre conosceranno domani mattina le proprie avversarie.

Vittoria anche per Rebecca Cottafava e Viola Durand, che hanno battuto 2-0 (21-15, 21-10) le slovene Ferdin/Potočnik. Dopo il successo ottenuto ieri contro Israele, le italiane chiudono così la fase iniziale con due vittorie e una sconfitta e domani saranno impegnate alle 8.30 contro le moldave Staver/Osadet.

Primo successo nel main draw, invece, per Micol Lafuenti e Margherita Coretti. Le azzurre hanno superato 2-0 (21-15, 21-9) le finlandesi Laaksonen/Juuri-Oja, riscattando così le due sconfitte rimediate nella giornata d'esordio. Anche per loro domani appuntamento alle 8.30 per la sfida contro la Grecia di Alexoglou/Paschalaki.

Nel tabellone maschile, giornata più intensa per le tre coppie italiane, impegnate complessivamente in sei incontri.

Matteo Iurisci e Francesco Denina hanno iniziato la giornata con una vittoria, superando 2-0 (21-11, 21-13) i greci Anagnostakis/Mantzios, prima di cedere 2-0 (21-19, 21-16) alla Lituania di Macionis/Sinkevicius. Gli azzurri, dopo la vittoria ottenuta ieri all'esordio, chiudono quindi la prima fase con due successi e una sconfitta e domani saranno impegnati alle 11 contro i danesi Due/Genet.

Una vittoria e una sconfitta anche per Simone Bertoncello e Riccardo Santomassimo. Gli azzurri hanno prima ceduto 2-0 (21-10, 21-15) agli estoni Kender/Parijõgi, per poi riscattarsi con un netto successo in due set (21-9, 21-19) sulla Turchia di Polat Kemal Eser/Freddie J. Dopo la vittoria ottenuta ieri contro la Danimarca, il bilancio complessivo è quindi di due affermazioni ed una sconfitta. Domani alle 10.10 la sfida contro la Grecia del duo Anagnostakis/Mantzios.

Doppia vittoria, infine, per Simone Fabbri e Jack Bernardini. Gli azzurri hanno prima superato 2-1 (10-21, 21-19, 16-14) i cechi Pavlusek/Havelka; nel pomeriggio, dopo la rinuncia per infortunio degli spagnoli López de Miguel/Calvo, hanno conquistato la seconda vittoria di giornata. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Svizzera, Fabbri e Bernardini chiudono dunque la fase iniziale con due vittorie e una sconfitta e domani alle 10.10 torneranno sulla sabbia per la sfida contro gli ungheresi Pongrácz/Goudie.