Campionato Italiano: a Caorle chiuse le qualificazioni, da domani il main draw

Il litorale veneto, infatti, sta ospitando la quarta tappa Gold stagionale (dopo Termoli, Marina di Modica e Montesilvano); l’ultima e decisiva che assegnerà i tanto attesi scudetti che tutti i beacher stanno sognando fin dal primo appuntamento di Falconara Marittima del 12 giugno.

Nella giornata odierna si sono disputati 48 match totali (24 per genere) che sono andati a delineare il main draw che prenderà il via domani, sabato 5 settembre, alle ore 8.30. Solo otto coppie su trentadue hanno staccato il pass per la fase finale del torneo. Le formazioni campionesse d’Italia in carica, ovvero quelle formate da Alex Ranghieri e Manuel Alfieri e da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, hanno rispettato i pronostici qualificandosi per il tabellone principale e potranno, dunque, cercare di confermarsi come team migliori del panorama nazionale.

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile, hanno conquistato l’accesso al main draw grazie ai successi di giornata le seguenti otto coppie: Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, Anna Piccoli ed Elisa Salvador, Serena Cimmino e Monica Pastorino, Arianna Barboni e Alice Eaco, Eleonora Annibalini e Anna Dalmazzo, Martina Montedoro e Alessia Ujka, Giada Benazzi ed Erika Ditta e, infine, Jessica Belliero Piccinin e Cindy Lee Fezzi.

Questo l’elenco completo delle sedici coppie che domani parteciperanno al tabellone principale: Chiara They e Sara Breidenbach, Anna Pelloia e Rachele Mancinelli, Alice Gradini e Federica Frasca, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Valeria Tallevi Diotallevi e Sara Franzoni, Alice Pratesi e Sofia Orciani, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, Anna Piccoli ed Elisa Salvador, Serena Cimmino e Monica Pastorino, Arianna Barboni e Alice Eaco, Eleonora Annibalini e Anna Dalmazzo, Martina Montedoro e Alessia Ujka, Giada Benazzi ed Erika Ditta e, per chiudere, Jessica Belliero Piccinin e Cindy Lee Fezzi.

TABELLONE MASCHILE

Nel tabellone maschile, le otto coppie che hanno staccato il pass per il main draw sono: Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, Daniele Lupo e Matteo Martino, Andrea Frinolli e Gabriel Marini Da Costa, Filippo Pizzileo e Alessandro Lascari, Franco Arezzo Di Trifiletti e Davis Krumins, Andrea Lupo ed Edoardo Pantalei, Paolo Ingrosso e Simone Podestà ed Enrico Rossi e Marco Caminati.

Queste le sedici coppie che saranno impegnate nel main draw maschile domani: Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Marco Ulisse e Giacomo Spadoni, Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, freschi vincitori del BPT Futures di Modena, Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, Davide Borraccino e Marco Viscovich, Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi, Michele Luisetto e Fabrizio Mussa, Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, Daniele Lupo e Matteo Martino, Andrea Frinolli e Gabriel Marini Da Costa, Filippo Pizzileo e Alessandro Lascari, Franco Arezzo Di Trifiletti e Davis Krumins, Andrea Lupo ed Edoardo Pantalei, Paolo Ingrosso e Simone Podestà ed Enrico Rossi e Marco Caminati.