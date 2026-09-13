Europei U 22: le coppie azzurre si fermano ai sedicesimi
MADRID (SPAGNA)- Si conclude con un nono posto finale il cammino di Sofia Bruzzone/Ilaria Nozza e Gabriel Marini Da Costa/Matteo Marchesan ai Campionati Europei Under 22 di beach volley in corso a Madrid.
Nella giornata odierna, sabato 12 settembre, entrambe le coppie azzurre sono state sconfitte nei sedicesimi di finale, chiudendo così la propria esperienza nella rassegna continentale.
Nel tabellone femminile, Bruzzone/Nozza hanno ceduto 2-0 (21-16, 21-16) alla coppia lettone Ēbere/Konstantinova. Le azzurre avevano iniziato il torneo con una vittoria contro l’Azerbaigian, prima di arrendersi al tie-break alla Repubblica Ceca nella seconda gara della fase a gironi.
Nel torneo maschile, Marini Da Costa/Marchesan sono stati superati 2-0 (21-14, 21-17) dai lettoni Auziņš G./Fokerots. La coppia italiana aveva esordito con una vittoria contro la Grecia, prima della sconfitta subita contro gli ungheresi Tari/Niemeier nella seconda sfida della pool.
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