Lupo/Rossi tornano insieme e vincono a Corigliano

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)- Enrico Rossi e Daniele Lupo sono tornati a giocare insieme ed hanno fatto centro al primo colpo vincendo a Corigliano Rossano, il terzo e ultimo Future ospitato in Italia. La forte coppia italiana in finale ha superato 2-0 (21-17, 21-19) gli ucraini Kozii/Nahornyi, completando un main draw perfetto: cinque vittorie, dieci set vinti e nessun parziale lasciato agli avversari. Un successo dal sapore particolare per entrambi. Lupo è tornato a vincere un torneo internazionale a distanza di tre anni dall’ultimo trionfo, conquistato proprio insieme a Rossi nel 2022 a Torquay. Per Rossi, invece, l’ultimo successo risaliva allo scorso anno, a Battipaglia, in coppia con Marco Viscovich.