European Cup 2026: da domani fase preliminare a Beinasco

Per la prima volta il Piemonte sarà sede di una tappa della manifestazione europea, in un appuntamento che vedrà impegnati due campi del primo grande polo dedicato al beach volley della regione.

L’evento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Beach Volley Training e Le Dune Beach Club, già protagonisti negli ultimi anni dell’organizzazione di tre edizioni del Campionato Italiano Assoluto. La due giorni internazionale porterà a Beinasco club e atleti provenienti da diversi Paesi europei, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere gratuitamente alle gare. A rappresentare l’Italia nella tappa piemontese sarà l’ASD Beach Volley Training, società qualificata alla competizione in virtù del titolo di Campione d’Italia. Nel tabellone maschile la formazione sarà composta da Raoul Acerbi e Tiziano Andreatta, e da Marco Viscovich e Davide Borraccino. Le altre squadre impegnate nella competizione maschile a Beinasco saranno quelle di Francia, Spagna e Norvegia. Nel torneo femminile, invece, le atlete italiane saranno Serena Cimmino, Elisa Fragonas, Eleonora Gili, Samantha Guglielmo e Vittoria Quagliotti. A completare il gruppo delle formazioni presenti saranno Inghilterra e Norvegia.

La Fase Preliminare della CEV Beach Volley European Cup 2026 si svolgerà complessivamente in sei sedi europee. Oltre a Beinasco, gli appuntamenti sono in programma a Île de Ré, in Francia, e Poznań, in Polonia, nel weekend del 26 e 27 settembre, mentre il 3 e 4 ottobre si giocherà a Chania, in Grecia, Budapest, in Ungheria, e Göteborg, in Svezia.

La competizione presenta un format Club vs Club: ogni società partecipa con due squadre, per una delegazione composta da un minimo di quattro e un massimo di sei atleti, oltre ad almeno un allenatore e un capo delegazione. Al termine della fase preliminare, otto club per genere accederanno alle Finali della CEV Beach Volley European Cup, in programma dal 5 all’8 novembre 2026 ad Alanya, in Turchia. A conquistare l'accesso alla fase finale saranno i vincitori delle rispettive pool, la migliore seconda classificata secondo i criteri previsti dalla competizione e il club organizzatore delle finali.

Sono 21 le nazioni europee rappresentate nell’edizione 2026: Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Irlanda del Nord, Norvegia, Polonia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Svezia, Turchia, Ucraina e Galles.

Il livello tecnico della manifestazione sarà arricchito dalla presenza di numerosi atleti e atlete già protagonisti della precedente edizione della competizione e, nel corso della stagione, sui principali palcoscenici internazionali, compresi i Campionati Europei di Beach Volley disputati a Stare Jablonki, in Polonia. Nel corso del weekend non mancheranno inoltre le iniziative dedicate alla community Beach Volley Training. Sabato 26 settembre sono in programma i tornei Maschile e Femminile Principiante/Intermedio Light, mentre domenica 27 settembre sarà la volta delle categorie Intermedio Light/Intermedio Avanzato. Anche in questo caso verrà adottato il format Club vs Club, con squadre composte da quattro atleti, ovvero due coppie.

L’appuntamento di Beinasco è realizzato con il patrocinio della Città di Torino, della Città di Beinasco e del CONI – Comitato Regionale Piemonte, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo, il Comitato Regionale FIPAV Piemonte e la CEV.