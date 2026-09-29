L'Italia conquista la fase finale della Beach Volley European Cup

BEINASCO (TORINO) -Si è conclusa a Le Dune Beach Club di Beinasco (TO), la due giorni della Fase Preliminare della CEV Beach Volley European Cup 2026. Un appuntamento internazionale che ha portato in Piemonte alcune delle migliori realtà europee del beach volley e che ha visto l’ASD Beach Volley Training, società Campione d’Italia in carica, conquistare la vittoria della propria pool sia nel torneo maschile sia in quello femminile, ottenendo così la qualificazione alle Finali della CEV Beach Volley European Cup 2026, in programma dal 5 all’8 novembre ad Alanya, in Turchia.

Un risultato storico per il BVT e per Le Dune Beach Club, alla prima esperienza nell’organizzazione di una tappa della competizione europea, e una grande soddisfazione per tutto il movimento piemontese. Nel corso del weekend sono stati oltre 1.500 gli spettatori che hanno assistito alle gare e accompagnato le formazioni italiane in un’intensa due giorni di sport internazionale.

Nel torneo maschile, l’ASD Beach Volley Training, formazione composta da Raoul Acerbi e Tiziano Andreatta, e da Marco Viscovich e Davide Borraccino, ha affrontato nella pool le formazioni di Kristiansand Sandvolleyballklubb - KSK (Norvegia), CVP Net 7 Gran Canaria (Spagna) e Montpellier Beach Volley (Francia), disputando due sfide contro ciascuna delle tre società.

Il debutto contro la formazione norvegese si è chiuso con una sconfitta al tie-break per 1-2, al termine di una gara combattuta: 21-19, 18-21, 14-16 i parziali. La reazione è arrivata subito nella seconda sfida, vinta dagli italiani per 2-0 (21-15, 21-19). Doppio successo contro il CVP Net 7 Gran Canaria. Nel primo confronto Beach Volley Training ha avuto la meglio per 2-1 (19-21, 31-29, 15-10) al termine di una vera battaglia. Nel secondo incontro è arrivato invece un secco 2-0 (21-13, 21-18). Nella seconda giornata, il confronto con il Montpellier Beach Volley ha regalato una vittoria per 2-0 nella prima sfida, con i parziali di 22-20, 21-18, mentre il secondo match si è chiuso con il successo della formazione francese per 2-0 (21-13, 22-20).

Un percorso che ha permesso alla formazione italiana di chiudere al primo posto la pool e conquistare così il pass per le Finali di Alanya.

Grande protagonista della due giorni anche la formazione femminile di Beach Volley Training, composta da Serena Cimmino, Elisa Fragonas, Eleonora Gili, Samantha Guglielmo e Vittoria Quagliotti. Le italiane hanno affrontato le inglesi di Fireball / Hybrid London Volleyball Club e le norvegesi del Kristiansand Sandvolleyballklubb - KSK, disputando due sfide contro ciascuna formazione.

L’esordio contro il club inglese è stato subito vincente: 2-1, con i parziali di 21-10, 17-21, 15-11. Nella seconda sfida è arrivato un netto 2-0 (21-8, 21-13). Contro Kristiansand Sandvolleyballklubb - KSK, invece, la prima gara ha richiesto ancora una volta tre set: dopo aver perso ai vantaggi il primo parziale 22-24, BVT ha ribaltato la situazione imponendosi 21-18, 15-13. Nel secondo confronto è arrivato un altro successo, questa volta per 2-0 (21-12, 21-14). La seconda giornata ha confermato il grande rendimento delle italiane. Contro Fireball / Hybrid London Volleyball Club è arrivata una vittoria per 2-0 (22-20, 21-18), mentre il secondo confronto si è chiuso al tie-break in favore delle inglesi (21-9, 18-21, 9-15). A chiudere il percorso, due ulteriori vittorie contro la Norvegia, entrambe col risultato di 2-0: (21-14, 21-16) prima, (21-19, 21-18) poi.

Il risultato finale è la vittoria della pool femminile e, anche in questo caso, la qualificazione alle Finali di Alanya.

Dal 5 all’8 novembre, ad Alanya, in Turchia, le due squadre italiane saranno quindi tra le protagoniste della fase finale della competizione europea, dove si confronteranno con i migliori club qualificati dalle sei pool preliminari.