Olimpiadi Giovanili: Coretti/Lafuenti in campo a Dakar

Saranno circa 2.655 gli atleti e le atlete, in rappresentanza di 205 Comitati Olimpici Nazionali e della Squadra Olimpica dei Rifugiati, a prendere parte alla manifestazione. Le competizioni si svolgeranno tra Dakar, Diamniadio e Saly e assegneranno medaglie in 25 discipline sportive.

A rappresentare l'Italia nel torneo di beach volley femminile ci sarà la coppia composta da Margherita Coretti e Micol Lafuenti. Inserite nella Pool D, le italiane faranno il loro esordio domani alle ore 12.50, quando affronteranno la coppia egiziana Karma/Marwa.

Due, invece, gli appuntamenti in programma domenica 1° novembre: alle ore 11.10 Coretti/Lafuenti scenderanno in campo contro le giapponesi Kato/Nakagawa, mentre alle ore 16.10 affronteranno le nigeriane Pamela/Joy.

Il programma delle gare – Pool D

Sabato 31 ottobre, ore 12.50: Italia (Coretti/Lafuenti) – Egitto (Karma/Marwa)

Domenica 1° novembre, ore 11.10: Italia (Coretti/Lafuenti) – Giappone (Kato/Nakagawa)

Domenica 1° novembre, ore 16.10: Italia (Coretti/Lafuenti) – Nigeria (Pamela/Joy)

INFORMAZIONI E DIRETTE

I Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026 saranno trasmessi in streaming in tutto il mondo su Olympics.com e Olympic Channel, con commento in lingua inglese e senza restrizioni territoriali. Sarà inoltre possibile seguire le competizioni attraverso le tradizionali emittenti televisive e le rispettive piattaforme digitali.