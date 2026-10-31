Olimpiadi Giovanili: Coretti/Lafuenti travolgenti all'esordio
DAKAR (SENEGAL)- Parte nel migliore dei modi l'avventura di Margherita Coretti e Micol Lafuenti ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026. La coppia azzurra ha esordito battendo con un netto 2-0 (21-15, 21-14) le egiziane Karma/Marwa.
Un successo netto per la coppia italiana, che ha messo in campo una buona padronanza di gioco ed una evidente superiorità nel confronti delle avversarie.
Domani, domenica 1° novembre, Coretti e Lafuenti torneranno in campo per disputare le altre due gare della fase a gironi: alle ore 11.10 affronteranno le giapponesi Kato/Nakagawa, mentre alle ore 16.10 sarà la volta della sfida contro le nigeriane Pamela/Joy.
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