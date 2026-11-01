Olimpiadi Giovanili: percorso netto per Coretti/Lafuenti

DAKAR (SENEGAL)- Percorso netto per Margherita Coretti e Micol Lafuenti alle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026, che chiudono al comando la Pool D con tre vittorie su tre. Dopo il successo di ieri contro le egiziane Karma/Marwa infatti la coppia azzurra oggi ne ha conquistare altre due dimostrando una netta superiorità sulle avversarie in entrambe le occasioni.

Nella prima sfida di giornata, il duo tricolore ha superato le giapponesi Kato/Nakagawa con un netto 2-0 (21-15, 21-8). Nel secondo incontro, Coretti e Lafuenti si sono imposte anche sulle nigeriane Pamela/Joy, sempre in due set, con il punteggio di 21-15, 21-16 .

Tre successi in altrettante partite, dunque, per la coppia italiana, che archivia nel migliore dei modi la fase a gironi e prosegue la propria avventura nella manifestazione olimpica giovanile. Domani, lunedì 2 novembre, Coretti/Lafuenti torneranno sulla sabbia per gli ottavi di finale, in programma alle 14 contro il Paraguay di Martinez/Gomez.