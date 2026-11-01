Olimpiadi Giovanili: percorso netto per Coretti/Lafuenti

La coppia azzurra, dopo il successo all'esordio di ieri, oggi ha superato prima le giapponesi Kato/Nakagawa per 2-0 (21-15, 21-8) e poi le nigeriane Pamela/Joy per 2-0 (21-15, 21-16), risultati che permette alle nostre ragazze di vincere da imbattute la Pool B
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1 min

Pubblicato il 02.11.2026, 00:51

Olimpiadi GiovanilidakarCorettiLafuenti

DAKAR (SENEGAL)- Percorso netto per Margherita Coretti e Micol Lafuenti alle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026, che chiudono al comando la Pool D con tre vittorie su tre. Dopo il successo di ieri contro le egiziane Karma/Marwa infatti la coppia azzurra oggi ne ha conquistare altre due dimostrando una netta superiorità sulle avversarie in entrambe le occasioni.

Nella prima sfida di giornata, il duo tricolore ha superato le giapponesi Kato/Nakagawa con un netto 2-0 (21-15, 21-8). Nel secondo incontro, Coretti e Lafuenti si sono imposte anche sulle nigeriane Pamela/Joy, sempre in due set, con il punteggio di 21-15, 21-16 . 

Tre successi in altrettante partite, dunque, per la coppia italiana, che archivia nel migliore dei modi la fase a gironi e prosegue la propria avventura nella manifestazione olimpica giovanile. Domani, lunedì 2 novembre, Coretti/Lafuenti torneranno sulla sabbia per gli ottavi di finale, in programma alle 14 contro il Paraguay di Martinez/Gomez.

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