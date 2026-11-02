Olimpiadi Giovanili: Coretti/Lafuenti conquistano i quarti

Le due azzurre hanno superato 2-0 (21-17, 21-17)  negli ottavi di finale le paraguaiane Martinez/Gomez. Domani nei quarti sfideranno la coppia argentina Frascaroli A/Garcia C I.
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Pubblicato il 02.11.2026, 16:17

Olimpiadi GiovanilidakarCorettiLafuenti
DAKAR (SENEGAL)- Prosegue a gonfie vele il cammino di Margherita Coretti e Micol Lafuenti ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026. Le italiane hanno conquistato oggi, lunedì 2 novembre, l’accesso ai quarti di finale della manifestazione, superando negli ottavi di finale le paraguaiane Martinez/Gomez.

Sulla sabbia di Saly, il duo tricolore ha offerto un’altra convincente prestazione, imponendosi in due set 2-0 (21-17, 21-17) e staccando così il pass per il turno successivo.

Dopo aver chiuso la Pool D a punteggio pieno, con tre vittorie in altrettante partite, Coretti e Lafuenti confermano dunque l’ottimo stato di forma e proseguono il proprio percorso nella competizione olimpica giovanile. Le azzurre torneranno sulla sabbia domani, martedì 3 novembre, per i quarti di finale (orario ancora da definire), dove affronteranno la coppia argentina Frascaroli A/Garcia C I.

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