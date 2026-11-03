Olimpiadi Giovanili: Coretti/Lafuenti volano in semifinale 

DAKAR (SENEGAL) - Margherita Coretti e Micol Lafuenti conquistano un posto in semifinale ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026. Le italiane hanno superato oggi, martedì 3 novembre, la coppia argentina Frascaroli A/Garcia C I nel match dei quarti di finale, centrando così la qualificazione tra le migliori quattro del torneo.

Le azzurre confermano dunque quanto di buono mostrato nella fase a gironi, conclusa al primo posto della Pool D con tre vittorie in altrettante gare, e negli ottavi di finale, dove hanno superato le paraguaiane Martinez/Gomez.

Contro l'Argentina, il primo parziale è stato combattuto ed equilibrato. Coretti e Lafuenti hanno provato a prendere il largo sul 17-14, prima di subire il ritorno delle avversarie, capaci di ristabilire la parità sul 17-17. Nel finale, le italiane hanno trovato i punti decisivi per chiudere sul 21-19. Nel secondo set, le azzurre hanno mantenuto il controllo del gioco, trovando l'allungo nella seconda parte del parziale e portandosi dal 14-12 al 16-12, fino al 19-14, prima di chiudere sul 21-15.