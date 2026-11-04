Olimpiadi Giovanili: Coretti/Lafuenti sono d'argento

DAKAR (SENEGAL)- Il beach volley italiano torna sul podio dei Giochi Olimpici Giovanili. A Dakar 2026, Coretti/Lafuenti chiudono la propria esperienza con uno splendido argento, cedendo soltanto in finale alla coppia olandese composta da Both e de Groot, che si impone al termine di una sfida combattuta con il punteggio di 2-1 (21-16, 19-21, 15-11). Per l'Italia si tratta della seconda medaglia olimpica giovanile nella disciplina, dopo l'argento conquistato da Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nell'edizione di Buenos Aires 2018.

Un percorso senza sbavature per le azzurre, arrivate all'ultimo atto della competizione dopo aver conquistato soltanto vittorie. Coretti/Lafuenti hanno infatti chiuso la fase a gironi a punteggio pieno, con tre successi per 2-0 contro Egitto, Giappone e Nigeria, per poi superare Paraguay agli ottavi, Argentina ai quarti e Svizzera in semifinale. Quella contro l'Olanda è stata dunque l'unica sconfitta del loro cammino a Dakar.

L'avvio del match vede la coppia olandese prendere subito il comando delle operazioni, portandosi sul 3-6 anche grazie ad un ace. Le azzurre provano a ricucire il divario, ma le avversarie riescono a conservare il vantaggio nei successivi parziali (7-10, 9-12, 12-15 e 15-19), fino a conquistare il primo set con il punteggio di 16-21. Nel secondo set, Coretti/Lafuenti reagiscono con determinazione, dando vita a un parziale equilibrato fin dalle prime battute (2-2, 6-6). Le azzurre trovano il primo allungo sul 13-11, ma le olandesi riescono a ristabilire la parità sul 16-16. Nel finale, l'Italia ritrova il vantaggio sul 19-17 e, con il punto decisivo messo a segno da Coretti, chiude il set sul 21-19, riportando il match in parità e rimandando così l'esito della finale al tie-break. Nel terzo ed ultimo set, la coppia olandese parte nuovamente con un leggero vantaggio, portandosi sul 2-3 e poi sul 3-5. Le azzurre reagiscono e ristabiliscono la parità sul 7-7, ma Both/de Groot riescono a riprendere il comando sul 9-11. Nel finale, l'Olanda mantiene il vantaggio e chiude il parziale sul 11-15, conquistando la vittoria e la medaglia d'oro. Per Coretti/Lafuenti arriva così uno splendido argento olimpico giovanile. QUI le foto della gara.

Terzo gradino del podio per le svizzere Gähwiler/Eugster che, nella finale per il terzo posto, hanno superato 2-0 (21-13, 21-14) la Cina di Zhuang Ming/QI S.Y.

FINALE 3°/4° POSTO

Zhuang Ming/QI S.Y. (Cina) - Gähwiler/Eugster (Svizzera) 0-2 (13-21, 14-21)

FINALE 1°/2° POSTO

Both/de Groot (Olanda) - Coretti/Lafuenti (Italia) 2-1 (21-16, 19-21, 15-11)