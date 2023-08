Diretta Italia-Bosnia, Europei Volley: segui la partita LIVE

22:03

Italia-Bosnia: 19-9

Italia inarrestabile in questo secondo set, dieci ora i punti di vantaggio sulla Bosnia.

22:01

Italia-Bosnia: 16-9

Errore di Pietrini ma poi Danesi e l'errore di Begic in diagonale permettono all'Italia di portarsi a +7.

22:00

Italia-Bosnia: 14-8

Prima Danesi e poi un attacco epico della Egonu ristabiliscono le distanze, un punto per la Bosnia che sfrutta l'errore di Sylla in difesa.

21:57

Italia-Bosnia: 11-7

L'errore di Sylla al servizio regala il punto alla Bonsia poi l'attacco vincente per l'Italia è firmato da Pietrini. Egonu pesta la seconda linea e regala il punto alle balcaniche.

21:55

Primo errore della Egonu!

La Bosnia recupera sfruttando anche il primo errore dell'azzurra, 8-5 il punteggio nel secondo set.

21:53

Italia-Bosnia: 8-3

Ancora un grandissimo punto di Myriam Sylla che sfrutta al meglio un prezioso diagonale, a segno anche Squarcini. Ancora Boskovic per la Bosnia.

21:51

Italia-Bosnia: 6-2

Pietrini a segno, poi Boskovic per la Bosnia che però sbaglia il servizio e porta il punteggio sul 6-2.

21:49

Italia-Bosnia: 4-1

Partenza sprint della squadra di Mazzanti, per la Bonsia a segno Selimovic.

21:47

Italia-Bosnia: 2-0

Egonu inizia come aveva finito il primo set, cioè con un attacco vincente. La giocata perfetta di Sylla porta l'Italia sul 2-0.

21:46

Italia-Bosnia: via al secondo set!

Inizia il secondo set, Bosnia al servizio.

21:43

Italia-Bosnia: 25-21

Dopo aver annullato due set point la Bosnia si arrende all'attacco di Paola Egonu che regala all'Italia il primo set.

21:41

Set point per l'Italia!

Danesi segna il punto ed è 24-19!

21:40

Italia-Bosnia: 23-19

Due punti consecutivi per Pietrini, per la Bosnia a segno Boskovic.

21:38

Italia-Bosnia: 21-17

Il sevizio di Lubian esce di millimetri e regala il punto alla Bosnia, poi punto di Nwakalor, il primo della sua gara, per l'Italia.

21:37

Lubian allunga ancora le distanze!

L'azzurra autrice di un primo tempo fantastico segna il punto numero 20 per l'Italia.

21:35

Italia-Bosnia: 19-16

Grandissimo ace di Sylla, poi Nwakalor viene murata ed è punto per la Bosnia.

21:33

Italia-Bosnia: 18-15

Break della Bosnia che si riporta sul -1, risponde l'Italia con un contro break firmato da Pietrini.

21:33

Italia-Bosnia: 16-13

Le balcaniche tornano a far punto ma l'errore di Begic regala un punto prezioso alle azzurre.

21:30

Italia-Bosnia: 15-12

Break per l'Italia! Ace di Danesi e poi ancora Lubian a riportare sul triplo vantaggio le azzurre.

21:28

Italia-Bosnia: 12-11

La Bosnia va a segno con il punto di Begic, poi Sylla riporta in vantaggio l'Italia.

21:27

Primo time out per l'Italia

La Bosnia trova il pareggio sfruttando un errore di Sylla e poi chiudendo con un ace di Selimovic. 10-10 il punteggio.

21:25

Italia-Bosnia: 10-8

Attacco stratosferico della Egonu vera prtagonista di questo inizio gara. Un punto anche per la Bosnia ancora a segno con Selimovic.

21:24

Italia-Bosnia: 9-7

Sbaglia la Bosnia al servizio, sbaglia anche l'Italia con Lubian. Un punto ciascnuno.

21:22

Italia-Bosnia: 8-6

Primo errore della Egonu al servizio che permette alla Bosnia di portarsi sul 7-4. Per le balcaniche a segno anche Selimovic e il muro su Lubian porta il punteggio sull'8-6.

21:19

Italia-Bosnia: 7-3

Già cinque punti di Egonu in questo primo set, due gli ace per l'azzurra. Punti anche per Pietrini.

21:16

Italia-Bosnia: 2-1

Diagonale vincente subito per Paola Egonu che segna il primo punto per le azzurre, poi Sylla porta in avanti l'Italia.

21:15

Italia-Bosnia, via alla gara!

Inizia il primo set al Pala GianniAsti di Torino. Maglia gialla per la Bonsia, classico blu per l'Italia.

21:10

Italia-Bosnia, è il momento degli inni

Le due nazionali in campo, prima dell'inizio della gara via agli inni nazionali.

21:02

Italia, le titolari azzurre

Il ct Mazzanti ha scelto le giocatrici che scenderanno in campo dal primo minuto: Egonu, Orro in diagonale, Lubian e Danesi al centro, Sylla e Pietrini schiacciatrici e Fersino libero.

20:50

Italia, obiettivo primo posto

Alle azzurre per consolidare il primo posto basta una vittoria per 3-0 o 3-1 contro la Bosnia. In caso invece di ko o di vittoria al tie-break l'Italia potrà ancora conquistare il primo posto battendo la Croazia nella gara in programma domani, l'ultima del girone.

20:40

Italia-Bosnia, i precedenti

Solo un precedente nella storia tra Italia e Bosnia. L'unico incontro tra le due nazionali risale al 2017 e in quel caso le azzurre si imposero con un rotondo 3-0.

20:28

Italia-Bosnia, Enogu titolare

Prima da titolare in questi Campionato Europeo per Paola Enogu che scenderà in campo dal primo minuto e affiancherà Alessia Orro. Problema agli addominali per Antropova che non sarà della gara.

20:15

Italia-Bosnia, dove vedere la gara

Italia e Bosnia si sfideranno alle 21.00 al Pala GianniAsti di Torino. La gara sarà visibile in diretta su Rai 2, Rai Sport e su Sky Sport Arena. Inoltre sarà disponibile in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.

Pala GianniAsti (PalaRuffini), Torino