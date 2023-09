Eurovolley femminili: Italia-Olanda, orario e dove vederla in tv

BRUXELLES (Belgio) - La delusione è smaltita e ora l’Italia di Mazzanti dovrà ritrovare energia e vigore per sfidare nella finale per il terzo posto l’Olanda, estromessa dalla Serbia. La sconfitta contro la Turchia ha cancellato il sogno d'oro azzurro, ma Egonu e compagne non vogliono tornare a casa mani vuote .

Italia-Olanda, l’orario della partita

Domenica 3 settembre 2023, alle ore 16:30, l’Italia sfiderà a Bruxelles l’Olanda per la finale del terzo posto dei campionati Europei di volley femminili.

Italia-Olanda, dove vederla in tv e in streaming

La partita Italia-Olanda sarà visibile in diretta tv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Arena (204), ma anche in live streaming su NOW, Sky Go e Rai Play.

La rosa dell’Italia

Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 4. Francesca Bosio.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 21. Loveth Omoruyi, 2. Alice Degradi.

Opposti: 15. Sylvia Nwakalor, 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 1. Marina Lubian, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini.

Liberi: 7. Eleonora Fersino, 20. Beatrice Parrocchiale.

C.T.: Davide Mazzanti.

La rosa dell’Olanda

Palleggiatrici: 10. Sarah Van Aalen, 12. Britt Bongaerts, 14. Laura Dijkema (C).

Opposti: 4. Celeste Plak, 26. Elles Dambrink.

Schiacciatrici: 5. Jolien Knollema, 18. Marrit Jasper, 19. Nika Daalderop, 33. Nova Marring.

Centrali: 7. Juliet Lohuis, 16. Indy Baijens, 23. Eline Timmerman.

Liberi: 1. Kirsten Knip, 25. Florien Reesink.

C.T.: Felix Koslowski.