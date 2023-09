Europei Volley, Italia-Svizzera, orario e dove vederla in tv e streaming

ANCONA - Quarta partita della fase a gironi degli Europei 2023 per l'Italia del volley maschile, che dopo i successi con Belgio, Estonia e Serbia punta al poker contro la Svizzera . Appuntamento questa sera alle 21.15 al PalaRossini di Ancona . Gli Azzurri del ct Fefé De Giorgi, Campioni d’Europa e del Mondo in carica, partono ovviamente super favoriti contro l'avversario meno quotato del girone.

Italia-Svizzera, dove vederla in tv e streaming

La partita tra Italia e Svizzera, valida per gli Europei 2023 di volley maschile, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Summer (canale 201). In diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed Euro Volley Tv.