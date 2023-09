Europei Volley, Italia-Germania: orario e dove vederla in tv e streaming

ANCONA - Quinta partita della fase a gironi degli Europei 2023 per l'Italia del volley maschile, che dopo i successi con Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera, affronta la Germania con la già matematica certezza di aver chiuso al primo posto la Pool A . La sentenza è arrivata a seguito del successo della Serbia. In attesa di conoscere il nome dell’avversario degli ottavi di finale (probabilmente Repubblica Ceca o Macedonia del Nord), questa sera c’è l’appuntamento alle 21.15 al PalaRossini di Ancona . Gli Azzurri del ct Fefé De Giorgi, Campioni d’Europa e del Mondo in carica, giocheranno contro i tedeschi per centrare l’en plein di vittorie.

Italia-Germania, dove vederla in tv e streaming

La partita tra Italia e Germania, valida per gli Europei 2023 di volley maschile, sarà trasmessa in diretta tv alle ore 21.25 su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Summer. In diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed Euro Volley Tv.

Italia, la formazione per gli Europei

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

All.: Ferdinando De Giorgi.

Germania, la formazione per gli Europei

Schiacciatori: Christian Fromm, Moritz Reichert, Ruben Schott, Moritz Karlitzek, Erik Rohrs.

Palleggiatori: Johannes Tille, Lukas Kampa.

Centrali: Anton Brehme, Florian Krage, Tobias Krick, Lukas Maase.

Opposti: Gyorgy Grozer.

Liberi: Denys Kaliberda, Julian Zenger.

All.: Michal Winiarski