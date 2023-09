Diretta Italia-Francia agli Eurovolley: dove vederla in tv e in streaming

Italia-Francia, dove vederla in tv e streaming

La partita tra Italia e Francia si gioca giovedì 14 settembre 2023 alle ore 21:15 sul gerflor del Palazzo dello Sport di Roma. La sfida che mette in palio un posto in finale degli Europei 2023 potrà essere vista in diretta televisiva su Rai 2 e Sky Sport Uno (201), ma anche in streaming su Rai Play, Now e Sky Go.