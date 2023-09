Diretta Italia-Francia: ora LIVE la partita di oggi

20:50

Palazzo gremito per l'Italvolley

Un colpo d'cchio fantastico al Palazzo dello Sport di Roma, pubblico delle grandi occasioni per sostenere l'Italvolley di Fefè De Giorgi

20:40

Francia, un ko inaspettato con la Romania

Al contrario dell’Italia, la Francia in questa fase finale degli Europei è incappata in una sconfitta. I transalpini hanno battuto Turchia, Portogallo, Israele e Grecia, ma sono stati sconfitti dalla Romania. Negli ottavi di finale la Francia ha battuto la Bulgaria, nei quarti di finale si sono presi la rivincita eliminando la Romania.

20:35

Italia, fin qui percorso netto

Gli Azzurri, prima di accedere alla semifinale odierna hanno fatto un percorso netto. Nel proprio raggruppamento hanno battuto Belgio, Estonia, Serbia, Svizzera e Germania, cedendo due soli set ai tedeschi. Negli ottavi di finale, i ragazzi di De Giorgi hanno battuto per 3-0 la Macedonia del Nord, e ai quarti di finale hanno eliminato l’Olanda per 3-2

20:25

Europei, la Polonia batte la Slovenia per 3-1 e va in finale

La Polonia ha sconfitto nella prima semifinale la Slovenia con il parziale di 23-25, 25-21. 25-20, 25-21

20:15

Europei Italia-Francia, in palio c'è la finale

Gi Azzurri di De Giorgi, campioni in carica e campioni mondiali, affrontano i campioni olimpici della Francia in una sfida stellare. In palio c'è l'accesso in finale contro la Polonia che ha batuto la Slovenia nella prima semifinale

Palazzo dello Sport, Roma