Diretta Italia-Polonia, finale Europei Volley: LIVE la partita di oggi

ROMA - In un Palazzo dello Sport gremitissimo, la Nazionale Italiana di pallavolo maschile sfida per il titolo europeo la Polonia. L’Italia difende il titolo conquistato due anni fa contro la Slovenia, mentre i polacchi cercano un riscatto dopo la sconfitta subita nella finale del mondiale per mano della formazione allenata da Fefè De Giorgi. Segui il Live

20:20

Russo inizia il riscaldamento con i compagni

Questa sera ci potrebbe essere una grande sorpresa: Roberto Russo ha recuperato in extremis e sta effettuando il riscaldamento pre partita con i compagni di squadra. Il ct De Giorgis potrebbe schierarlo nel sestetto iniziale dopo l'infortunio subito contro l'Olanda nei quarti di finale

20:05

Michieletto, un muro invalicabile

L’azzurro Alessandro Michieletto è il giocatore italiano che ha effettuato più muri vincenti - ben 14 - nel corso delle prime otto partite degli Europei. Lo score del lombardo è arricchito da 77 schiacciate vincenti e 13 aces.

19:56

La Slovenia è sul podio europeo

Nella finale per il terzo posto, la Slovenia ha battuto la Francia per tre a due con il punteggio di 25-22, 25-16, 21-25, 18-25, 15-11

19:45

Romanò, il re delle schiacciate

L'azzurro nelle prime otto partite dei campionati europei di Volley ha messo a segno 93 schiacciate vincenti. Il suo ruolino di marcia è impreziosito da 10 muri vincenti e 12 aces in battuta.

19:30

Italia-Polonia, tutto esaurito

Undicimila cinquecento biglietti. Questa sera al Palazzo dello Sport di Roma ci sarà il tutto esaurito. Sold out al botteghino. Oltre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è annunciata la presenza del Ministro dello Sport Andrea Abodi e del Presidente del Coni Giovanni Malagò

19:15

La Polonia non ha mai perso in questo Europeo

I vice campioni del mondo della Polonia - come gli Azzurri - hanno fatto un percorso netto fino alla finale. La formazione polacca ha battuto nel girone di qualificazione l’Olanda, la Repubblica Ceca, la Macedonia del Nord, il Montenegro e la Danimarca. Negli ottavi di finale i polacchi hanno superato il turno vincendo contro il Belgio per 3-1, ai quarti di finale altro successo contro la Serbia per 3-1 e in semifinale hanno estromesso la Slovenia con il medesimo punteggio. Otto su otto: anche per i polacchi

19:05

Italia-Polonia, i precedenti

I precedenti tra le due squadre sono 83, e il bilancio è nettamente a favore della Polonia che ha vinto 49 partite a fronte di 34 successi azzurri. L’ultimo precedente risale alla finale del Mondiale dello scorso anno, in cui gli Azzurri si imposero a Katowice uscendo tra gi applausi del pubblico polacco.

18:55

Italia, percorso netto fino alla finale

Gli Azzurri, prima di accedere alla finale odierna hanno fatto un percorso netto vincendo otto partite su otto. Nel proprio raggruppamento hanno battuto Belgio, Estonia, Serbia, Svizzera e Germania, cedendo due soli set ai tedeschi. Negli ottavi di finale, i ragazzi di De Giorgi hanno battuto per 3-0 la Macedonia del Nord, e ai quarti di finale hanno eliminato l’Olanda per 3-2, e in semifinale hanno estromesso la Francia per 3-0.

18:45

Il Presidente Mattarella al Palazzo dello Sport

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa sera sarà al Palazzo dello Sport di Roma per assistere alla finale dei campionati Europei di volley maschile tra Italia e Polonia.

