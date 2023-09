Italia-Polonia: gli highlights della finale degli Europei di volley

ROMA - L’Italia di De Giorgi cade a Roma in finale contro la Polonia. Gli Azzurri escono sconfitti in tre set con i parziali di 20-25, 21-25, 23-25. In questo modo Leon e compagni riescono a prendersi la loro "vendetta" dopo il Mondiale 2022 perso proprio contro la nostra Nazionale a Katowice e si aggiudicano il secondo titolo continentale della loro storia.