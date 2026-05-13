Perugia, missione Champions: Giannelli guida l’assalto alla Final Four

Giannelli ha inoltre definito il PGE Projekt Warszawa una squadra “ostica”, tecnica e molto equilibrata, capace di reagire nei momenti complicati.

I Precedenti-

Non ci sono molti precedenti europei recenti tra Sir Sicoma Monini Perugia e PGE Projekt Warszawa, ma la formazione polacca si è distinta in questa Champions League eliminando squadre italiane di alto livello.

Nel percorso verso Torino:

Varsavia ha superato Trentino ai playoff con una clamorosa rimonta culminata nel Golden Set.

Nei quarti ha eliminato il Bogdanka LUK Lublin.

Perugia, invece, ha confermato la propria continuità europea raggiungendo la seconda Final Four consecutiva.

Le parole di Simone Giannelli-

«Abbiamo voglia di vincere, abbiamo voglia di confermarci.Giocare due finali consecutive sarebbe qualcosa di pazzesco per noi e per il club».Varsavia è una squadra quadrata che fa tutto molto bene».

La Champions League conquistata lo scorso anno a Łódź è stata la prima della storia del club del Presidente Gino Sirci, che da quell’indimenticabile domenica 18 maggio ha acquisito nuove consapevolezze, riuscendo a centrare un obiettivo da anni rincorso. Ma la fame non passa e la voglia di ripetere l’impresa è più forte che mai!

«Sinceramente la mentalità è sempre rimasta la stessa, non è cambiato niente e anzi, abbiamo voglia di vincere, abbiamo voglia di confermarci, che è ancora più difficile rispetto a quello che abbiamo fatto l’anno scorso, perché vincere due Champions League di fila sarebbe un qualcosa di veramente utopico e di incredibile, quindi la nostra voglia è quella di fare bene, fare bene insieme, sapendo che si parte dalla prima partita e quindi affrontando “step by step”».

«Varsavia sicuramente è una squadra ostica – rimarca il capitano bianconero – molto tecnica, con delle eccellenze; sappiamo che è una squadra quadrata che fa tutto quanto molto bene e quindi sappiamo che dobbiamo avere il nostro ritmo, cercando di imporre il nostro gioco durante tutta la partita, sapendo che ci potranno essere dei momenti in cui loro giocheranno bene e ci sarà da soffrire tutti quanti insieme».

Data e orario del match-

Semifinale di Champions League:

CEV Champions League Final Four 2026

Sir Sicoma Monini Perugia vs PGE Projekt Warszawa

Sabato 16 maggio Ore 17.00

Inalpi Arena, Torino

Alla Final Four da Campioni d'Italia-

Sir Sicoma Monini Perugia si presenta alla Final Four europea da neo campione d’Italia. Il titolo conquistato in SuperLega ha dato ulteriore fiducia al gruppo di Angelo Lorenzetti, che ora punta al “double” stagionale Scudetto-Champions League.

La vittoria del campionato ha confermato la continuità ad altissimo livello del club del presidente Gino Sirci, ormai stabilmente tra le grandi potenze del volley europeo.