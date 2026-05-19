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martedì 19 maggio 2026
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L’Under 22 maschile riparte dalla Calabria: via al percorso verso l’Europeo

L’Under 22 maschile riparte dalla Calabria: via al percorso verso l’Europeo

La squadra di pallavolo si radunerà a Camigliatello Silano per il primo collegiale stagionale agli ordini di Vincenzo Fanizza in vista della rassegna continentale in programma in Portogallo dal 29 giugno al 4 luglio
2 min
Tagsnazionale under 22 maschileFanizza
CAMIGLIATELLO SILANO (COSENZA)-  Prima settimana ufficiale di allenamenti per la Nazionale Under 22 maschile guidata in panchina dal DT Vincenzo Fanizza. Gli azzurrini si ritroveranno, infatti, a Camigliatello Silano (CS) giovedì 21 per un collegiale che terminerà il giorno 28 maggio. Il gruppo azzurro, reduce dalla medaglia d’argento ai Campionati del Mondo Under 21 del 2025 a Jiangmen (Cina), inizierà a prepararsi per l’appuntamento clou dell’estate: i Campionati Europei che si disputeranno ad Albufeira (Portogallo) dal 29 giugno al 4 luglio. 

I convocati-

Bryan Argilagos (Sir Safety Perugia); Alessandro Benacchio (Powervolley Milano); Martino Bigozzi (Volley Tricolore R.E.); Davide Boschini, Alessandro Bristot, Leonardo Gabriel Sandu (Trentino Volley); Stefano Cappadona (New Mater); Marco Fedrici (Volley Team Club); Diego Frascio, Germak Hryhorii Khotsevitch (Vero Volley Monza); Luca Loreti (You Energy Volley); Lorenzo Magliano (Delta Volley Porto Viro); Gabriele Mariani (Plus Volleyball); Flavio Morazzini (Volley Pineto); Gioele Adeola Taiwo (Libertas Brianza); Jacopo Tosti (Cisterna Volley); Marco Valbusa (Verona Volley); Manuel Zlatanov (Robur Costa). 

Lo staff-

Vincenzo Fanizza (DT e primo allenatore); Saverio Di Lascio (Allenatore); Francesco Ronsini (Allenatore); Loris Palermo (Scoutman); Pascal Laricchiuta (Fisioterapista); Andrea Bianchetti (Preparatore Atletico); Andrea Severoni (Medico); Giuseppe Venuto (Team Manager). 

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