L’Under 22 maschile riparte dalla Calabria: via al percorso verso l’Europeo
I convocati-
Bryan Argilagos (Sir Safety Perugia); Alessandro Benacchio (Powervolley Milano); Martino Bigozzi (Volley Tricolore R.E.); Davide Boschini, Alessandro Bristot, Leonardo Gabriel Sandu (Trentino Volley); Stefano Cappadona (New Mater); Marco Fedrici (Volley Team Club); Diego Frascio, Germak Hryhorii Khotsevitch (Vero Volley Monza); Luca Loreti (You Energy Volley); Lorenzo Magliano (Delta Volley Porto Viro); Gabriele Mariani (Plus Volleyball); Flavio Morazzini (Volley Pineto); Gioele Adeola Taiwo (Libertas Brianza); Jacopo Tosti (Cisterna Volley); Marco Valbusa (Verona Volley); Manuel Zlatanov (Robur Costa).
Lo staff-
Vincenzo Fanizza (DT e primo allenatore); Saverio Di Lascio (Allenatore); Francesco Ronsini (Allenatore); Loris Palermo (Scoutman); Pascal Laricchiuta (Fisioterapista); Andrea Bianchetti (Preparatore Atletico); Andrea Severoni (Medico); Giuseppe Venuto (Team Manager).