Italia-Francia, Europei di volley: orario, dove vederla in tv e in streaming

L'Italia di Julio Velasco cerca la quinta vittoria consecutiva agli Europei femminili di pallavolo. Alle 16 le azzurre, già qualificate per gli ottavi di finale, affrontano la Francia, con l'obiettivo di un successo che consoliderebbe definitivamente il primo posto nella pool D. Egonu e compagne sono reduci dalle convincenti prestazioni contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, battute con dei perentori 3-0. Dall’altra parte della rete oggi ci sarà una Francia che ha seguito fin qui un percorso altrettanto netto: tre vittorie, 9 punti conquistati e nessun set perso. La Pool D si concluderà giovedì 27 agosto con le ultime due gare in programma: Croazia-Montenegro alle ore 16 e Svezia-Francia alle ore 19. Soltanto al termine dell’ultima giornata sarà definita la classifica finale del raggruppamento e, di conseguenza, il quadro degli incroci per gli ottavi di finale.