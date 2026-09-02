Italia-Svezia, Europei di volley: orario, dove vederla in tv e in streaming

Si fa sul serio agli Europei di pallavolo femminile con l'Italia di Julio Velasco che cerca il pass tra le magnifiche quattro del continente. Le azzurre, alle ore 19, affrontano la Svezia nel secondo dei quarti di finale, in programma a Brno, in Repubblica Ceca. L'Italia torna ad affrontare la formazione scandinava a dieci giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, vinto con un perentorio 3-0 dalle nostre ragazze. La squadra di Velasco, campione del mondo e olimpica in carica, è reduce da sei vittorie in altrettante partite e un solo set lasciato alle avversarie. La Svezia, guidata dal coach italiano Lorenzo Micelli, ha invece raccolto 4 vittorie e 2 sconfitte finora, piegando 3-0 in trasferta la Repubblica Ceca negli ottavi di finale.