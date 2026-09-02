Italia-Svezia, Europei di volley: orario, dove vederla in tv e in streaming
Si fa sul serio agli Europei di pallavolo femminile con l'Italia di Julio Velasco che cerca il pass tra le magnifiche quattro del continente. Le azzurre, alle ore 19, affrontano la Svezia nel secondo dei quarti di finale, in programma a Brno, in Repubblica Ceca. L'Italia torna ad affrontare la formazione scandinava a dieci giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, vinto con un perentorio 3-0 dalle nostre ragazze. La squadra di Velasco, campione del mondo e olimpica in carica, è reduce da sei vittorie in altrettante partite e un solo set lasciato alle avversarie. La Svezia, guidata dal coach italiano Lorenzo Micelli, ha invece raccolto 4 vittorie e 2 sconfitte finora, piegando 3-0 in trasferta la Repubblica Ceca negli ottavi di finale.
Italia-Svezia, come vederla
La partita tra Italia e Svezia inizierà alle ore 19 e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai2 e Sky Sport Arena. Il quarto di finale delle azzurre sarà visibile anche in streaming su Raiplay, su Now, su Dazn e attraverso l'app SkyGo.
La rosa dell'Italvolley
Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.
Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 22. Gaia Giovannini, 24. Ekaterina Antropova.
Centrali: 2. Denise Meli, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr.
Opposte: 15. Merit Adigwe, 18. Paola Egonu.
Liberi: 5. Ilaria Spirito, 7. Eleonora Fersino.
La rosa della Svezia
Palleggiatrici: 12. Hilda Gustafsson, 16. Vilma Julevik.
Schiacciatrici: 2. Maya Tabron, 5. Cecilia Malm, 14. Hanna Hellvig, 17. Anna Haak, 24. Elsa Nordin Ottosson.
Centrali: 1. Erica Muhizi, 3. Linda Andersson, 8. Elma Olofsson, 21. Malin Hallin.
Opposte: 10. Isabelle Haak, 22. Martha Edlund.
Libero: 13. Filippa Brink.
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