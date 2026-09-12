Europei volley maschili, è il giorno di Italia-Grecia: dove vedere la partita in tv e streaming

Italia-Grecia, data e orario della partita

La sfida tra gli azzurri di De Giorgi e gli ellenici di Christofidelis, valida per la seconda giornata del girone A agli Europei maschili di pallavolo, è in programma oggi, sabato 12 settembre, al 'PalaPanini' di Modena con inizio del match fissato per le ore 21:05.

Italia-Grecia, i precedenti

Le due nazionali si sono affrontate quattro volte nella storia degli Europei e il bilancio è nettamente favorevole agli azzurri, mai sconfitti e capaci di concedere agli ellenici appena un set. Il primo incrocio risale al 1971, a Torino, quando l’Italia si impose per 3-0. Lo stesso risultato si ripeté nel 1985 e nel 1997. Più equilibrata l’ultima sfida continentale, disputata nel 2019, chiusa con il successo italiano per 3-1. Protagonista Osmany Juantorena, autore di 21 punti, mentre tra le fila greche il miglior realizzatore fu Nikos Zoupani, fermatosi a quota 15. Il dominio azzurro emerge ancora più chiaramente allargando il bilancio agli anni Novanta. Tra il 1994 e il 1998 Italia e Grecia si affrontarono 15 volte, tra Mondiali, Europei e World League: furono altrettante vittorie dell’Italia, con un solo set perso complessivamente.