Italia-Grecia diretta Europei volley maschile: segui la partita di oggi live

MODENA - È il giorno di Italia-Grecia , match valido per la seconda giornata del girone A agli Europei di pallavolo maschile 2026 . Reduci dall'esaltante debutto di Napoli contro la Svezia , annichilita con un netto 3-0 , gli azzurri del ct Fefè De Giorgi sfidano la nazionale ellenica, guidata in panchina da Konstantinos Christofidelis, con un solo obiettivo: la vittoria. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

21:15

Italia avanti 4-2 sulla Grecia

Buon avvio azzurro, con un Lavia concentratissimo. Romanò trova il mani fuori per il primo allungo azzurro: 4-2.

21:10

Si parte al PalaPanini: via a Italia-Grecia!

Via al secondo match dell'Italia in questo Eurovolley: via ad Italia-Grecia!

21:00

La rosa di De Giorgi

Manca poco all'inizio, questa la rosa a disposizione di De Giorgi:

Palleggiatore: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Schiacciatore: Alessandro Michieletto, Francesco Romano Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro

Opposto: Kamil Rychlicki, Yuri Romano

Centrale: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati

Libero: Gabriele Laurenzano, Fabio Balaso

20:50

Grecia vincitrice ai Giochi del Mediterraneo

Il confine tra le statistiche ufficiali e un "all-in" è labile, ma la Grecia ha interrotto il filotto di sconfitte dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo, seppure contro la formazione improvvisata da coach Fanizza.

20:45

Quindici incontri e quindici vittorie azzurre tra '94 e '98

Incredibile anche lo score degli anni '90, che ha visto Italia e Grecia affrontarsi in ben quindici occasioni tra Mondiali, Europei e World League: quindici le vittorie azzurre, con un solo set concesso.

20:30

I precedenti agli Europei: Italia sempre vincente

Non c'è storia nei precedenti agli Europei tra Italia e Grecia: quattro confronti e quattro vittorie azzurre, tre per 3-0 nel 1973, nel 1985 e nel 1997 più il 3-1 del 2019.

20:20

Michieletto ritrovato, occhi agli avanti ellenici

Una delle notizie più belle del debutto di Napoli è stata quella del ritorno di Michieletto, ma attenzione ai greci Mouchlias e a Raptis, micidiali terminali di Paok e Olympiacos.

20:10

Italia-Grecia, come seguirla in tv e streaming

Cresce l'attesa per Italia-Grecia, match valevole per la seconda giornata del girone A degli Europei maschili di pallavolo 2026. Nella suggestiva cornice del 'PalaPanini' di Modena, tempio del volley italiano e continentale, gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi vogliono dare continuità al successo ottenuto all'esordio contro la Svezia. Ecco come seguirla in tv e streaming

20:05

Italia a caccia del bis dopo il 3-0 sulla Svezia

L'Italia ha debuttato in questi Europei superando nettamente la Svezia (3-0) nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, a Napoli, oggi al PalaPanini si torna all'indoor e gli Azzurri di De Giorgi vogliono il bis contro la Grecia.

20:00

Italia-Grecia, data e orario del match

La sfida tra gli azzurri e gli ellenici è in programma oggi, sabato 12 settembre, nella suggestiva cornice del 'PalaPanini' di Modena, tempio del volley nazionale e internazionale, con inizio in programma alle ore 21:05.

PalaPanini, Modena