Italia-Slovacchia diretta Europei volley: segui gli azzurri di De Giorgi LIVE

21:51

Slovacchia avanti: 11-9

Bene la Slovacchia, che resta costantemente avanti, ora a più due: Italia in difficoltà e sotto 9-11. Ihnat incontenibile in questa fase.

21:47

Si resta in equilibrio: 7-7

Avvio di secondo set che resta equilibrato, la Slovacchia non molla un centimetro e mette in difficoltà l'Italia: 7-7.

21:43

Avvio di secondo set punto a punto

Inizio di secono set equilibrato, contro una Slovacchia combattiva, ma l'Italia è avanti 4-3, con ancora Mati e Bottolo protagonisti.

21:37

+++ Italia-Slovacchia 25-17: primo set degli Azzurri! +++

Chiude il primo set l'Italia con ancora Mati protagonista: ripagata la fiducia di De Giorgi, è lui il migliore degli Azzurri, che si impongono per 25-17 sulla Slovacchia.

21:35

Italia a due punti dal set: time-out Slovacchia

Italia avanti 23-17 sulla Slovacchia, che si rifugia ancora nel time-out per organizzare un'improbabile rimonta.

21:32

Italia che torna ad allungare: 21-16

Bene l'Italia, che tiene a bada la reazione della Slovacchia, con Mati sugli scudi, ispirato da un geniale Giannelli: nuovamente +5 per gli azzurri di De Giorgi.

21:27

Azzurri in controllo, ma la Slovacchia ha dimezzato lo svantaggio

Italia ancora in controllo del primo set, ma c'è partita dopo che la Slovacchia ha trovato un parziale di 3-0: azzurri avanti 16-13 e De Giorgi chiama il time-out.

21:21

Italia dominante: 12-6

L'Italia è in totale controllo del primo set: attenta e precisa, la squadra di De Giorgi è dominante e si porta sul 12-6, ancora con l'uno-due di Bottolo e Romanò.

21:16

Italia-Slovacchia 6-2

Parte bene l'Italia, che cerca subito l'allungo: potente Romanò, preciso Bottolo, male la Slovacchia: 6-2 per gli azzurri.

21:11

Primo punto per l'Italia!

Batte la Slovacchia, ma il primo punto è dell'Italia con l'attacco a buon fine di Lavia, in diagonale da posto quattro!

21:08

+++ Via a Italia-Slovacchia! +++

Si parte al PalaPanini con Italia-Slovacchia, terzo impegno per gli azzurri nel Girone A degli Europei di volley maschili. Questo il sestetto di partenza schierato da De Giorgi: Giannelli, Romanò, Mati, Bottolo, Sanguinetti, Lavia e Balaso.

21:02

È il momento degli inni nazionali

Manca pochissimo ormai: inni nazionali al PalaPanini, prima quello della Slovacchia, poi, partecipatissimo, quello di Mameli.

20:55

Squadre in campo al PalaPanini: manca poco a Italia-Slovacchia

Si accende il PalaPanini con l'ingresso in campo di Italia e Slovacchia. Due le novità proposte da De Giorgi nella formazione iniziale con Mati tra i centrali e Laurenzano libero.

20:45

De Giorgi: "Europei più tosti dei Mondiali"

Non ha dubbi il ct azzurro De Giorgi, gli Europei sono più difficili dei Mondiali: "Noi vogliamo arrivare in fondo per giocarci le medaglie, ma ormai gli Europei sono come i Mondiali, se non più difficili. Basti pensare che nell'ultima edizione del Mondiale, le prime quattro erano europee, come sette squadre nelle prime dieci del Ranking".

20:30

Michieletto a piccole dosi

Dopo il calvario degli ultimi mesi per la frattura da stress ad una vertebra, nel finale del match di Napoli finalmente è tornato in campo con la maglia azzurra Alessandro Michieletto. Un rientro non solo simbolico, ma che fa parte della strategia di De Giorgi, che lo ha aspettato e convocato: "È stato un esempio per disponibilità e abnegazione, ora ha bisogno di un rientro graduale, ma l'ho convocato perché lo reputo in grado di dare una mano".

20:20

De Giorgi predica pazienza: "Il torneo è lungo"

Anche se tutti sanno che non vede l'ora di cancellare quel secondo posto agli Europei del 2023 e quella finale con la Polonia, il ct Fefè De Giorgi non perde la proverbiale calma: "Set difficili come quelli vinti con la Grecia ci servono e comunque il torneo è lungo, quindi ci saranno ancora cose che faremo bene e altre meno, fa parte del percorso".

20:10

I precedenti tra Italia e Slovacchia

Lo storico delle sfide tra Italia e Slovacchia agli Europei vede gli Azzurri avanti per 3-1, grazie ai successi del 1997, del 2003 e del 2017. Nel 2015 l'unico ko della nostra Nazionale, a Baku.

20:00

Per la Slovacchia uno 0-3 bugiardo

Come detto la Slovacchia ha giocato solamente una partita del Girone A e ha rimediato una sonora sconfitta contro la Slovenia, attualmente in vetta a punteggio pieno con l'Italia. Lo 0-3 incassato dalla squadra di Masny, però, non restituisce esattamente la fotografia di un match, giocato sul filo per i primi due set contro il sestetto di Fabio Soli.

19:55

Due 3-0 differenti per l'Italia

Percorso netto fin qui per l'Italia, che ha battuto 3-0 sia la Svezia che la Grecia. Ma se nella splendida serata di Napoli, in Piazza del Plebiscito, contro gli scandinavi è stato un successo rotondo, al netto di qualche momento di adattamento al match all'aperto, dopo la pioggia, del match del PalaPanini con gli ellenici non si può dire la stessa cosa, vista la fatica fatta dagli azzurri nei primi due parziali.

19:50

Italia-Slovacchia: come seguire il match in tv e streaming

Italia reduce da due vittorie consecutive e che vuole restare a punteggio pieno nel Gruppo A. Una partita e una netta sconfitta fin qui per la Slovacchia. Ecco come seguire la sfida del PalaPanini in tv e streaming. LEGGI QUI

19:45

Eurovolley, è il giorno di Italia-Slovacchia: le info sul match

Gli azzurri di De Giorgi e gli slovacchi del ct Masny scendono in campo oggi, domenica 13 settembre, al PalaPanini di Modena per la terza giornata del girone A agli Europei maschili di pallavolo. Inizio della partita fissato per le ore 21:05.

PalaPanini, Modena