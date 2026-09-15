Italia-Repubblica Ceca, dove vedere gli Europei di volley in tv e streaming
Gli Europei di volley sono in programma in Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania (9-26 settembre). L'Italia di De Giorgi, vicecampione in carica, dopo l’argento conquistato a Roma 2023, è inserita nella pool A che comanda con 9 punti, uno in più rispetto alla Repubblica Ceca, l'avversario di stasera a Modena. Gli azzurri hanno iniziato gli Europei con due vittorie per 3-0: la prima contro la Svezia a Piazza del Plebiscito a Napoli, mentre la seconda contro la Grecia al PalaPanini di Modena. Poi hanno battuto per 3-1 anche la Slovacchia conquistando già l'accesso agli ottavi di finale.
Italia-Repubblica Ceca, i precedenti
Il bilancio agli Europei pende dalla parte degli azzurri: 10 vittorie e 5 sconfitte, considerando anche le sfide contro la Cecoslovacchia. L'Italia ha vinto gli ultimi otto confronti nella competizione se si prende in esame l'intervallo di tempo che va dal 1991 al 2021. L'ultimo scontro diretto nel torneo? Si tratta del 3-1 del 2021, mentre l'ultimo confronto ufficiale risale alle qualificazioni alle Olimpiadi del 2023 ed è finito di nuovo 3-1 per l'Italia.
Dove vedere Italia-Repubblica Ceca in tv e streaming
La partita, in agenda stasera al PalaPanini di Modena alle ore 21.05, si potrà seguire in tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), mentre in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, e DAZN.
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