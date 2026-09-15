Italia-Repubblica Ceca, dove vedere gli Europei di volley in tv e streaming  

Gli Europei di volley sono in programma in Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania (9-26 settembre). L'Italia di De Giorgi, vicecampione in carica, dopo l’argento conquistato a Roma 2023, è inserita nella pool A che comanda con 9 punti, uno in più rispetto alla Repubblica Ceca, l'avversario di stasera a Modena. Gli azzurri hanno iniziato gli Europei con due vittorie per 3-0: la prima contro la Svezia a Piazza del Plebiscito a Napoli, mentre la seconda contro la Grecia al PalaPanini di Modena. Poi hanno battuto per 3-1 anche la Slovacchia conquistando già l'accesso agli ottavi di finale.