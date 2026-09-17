L'Italia contro la Danimarca negli ottavi degli Europei di volley: data, orario e dove vederla in tv e in streaming
Con la vittoria di Modena contro la Slovenia (la quinta in altrettante partite) l'Italia di Fefè De Giorgi è volata agli ottavi di finale degli Europei di volley come prima della Pool A, chiusa dagli azzurri in vetta davanti alla stessa formazione guidata dal coach italiano Fabio Soli.
EuroVolley 2026: Italia agli ottavi contro la Danimarca
Un risultato che porterà Giannelli e compagni a sfidare la Danimarca (quarta al termine della Pool C) nella prossima sfida a eliminazione diretta, l'ottavo di finale di EuroVolley 2026 in calendario al PalaVela di Torino domenica 20 settembre (ore 21:05). Sempre nel capoluogo piemontese sono poi in programma i quarti di finale (mercoledì 23 settembre), mentre sarà a Milano a ospitare le semifinali (venerdì 15 settembre) e le due finali (sabato 26 settembre).
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