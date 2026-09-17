L'Italia contro la Danimarca negli ottavi degli Europei di volley: data, orario e dove vederla in tv e in streaming

EuroVolley 2026: Italia agli ottavi contro la Danimarca

Un risultato che porterà Giannelli e compagni a sfidare la Danimarca (quarta al termine della Pool C) nella prossima sfida a eliminazione diretta, l'ottavo di finale di EuroVolley 2026 in calendario al PalaVela di Torino domenica 20 settembre (ore 21:05). Sempre nel capoluogo piemontese sono poi in programma i quarti di finale (mercoledì 23 settembre), mentre sarà a Milano a ospitare le semifinali (venerdì 15 settembre) e le due finali (sabato 26 settembre).