De Giorgi carica l'Italvolley: "Danimarca da non sottovalutare. Europeo in casa? Una pressione stimolante"

La voce allegra di chi sa che da oggi si fa sul serio senza perdere di vista la consapevolezza del pericolo cui si va incontro nelle partite secche . Le conosce lui, le conosce la squadra - con 2 ori Mondiali, 1 oro e 1 argento Europeo in tasca - ma è sempre meglio ricordare che non si scherza col fuoco dei nomi. Fefè De Giorgi lo dice da sempre che il livello si è alzato tantissimo in Europa e che le squadre non sono figurine. Chiedere alla Bulgaria, una delle favorite dopo l’argento iridato 2025 e ora già davanti alla televisione per essersi “bruciata” facendosi rimontare ed eliminare dalla Germania dal 2-0. Stasera al PalaVela di Torino (ore 21.05), c’è un ottavo di finale da superare per continuare a sognare qualcosa di buono anche all’Europeo di casa . Avversaria, la Danimarca del gigante Jensen (ex Verona e Cuneo), opposto di 209 cm che con i suoi 29 punti ha regalato alla sua squadra gli ottavi con gli azzurri, piegando la Serbia . «Guardate che non lo dico per scaramanzia - ridacchia Fefè, come a ricordare “ve l’avevo detto” -. Qui si deve pensare una partita alla volta, un set alla volta e cercare sempre di tenere alto il livello della nostra pallavolo, senza mollare un attimo con la testa».

Come si lavora per convincere il gruppo a tenere sempre questo atteggiamento?

«Facendo vedere come stanno giocando tutti gli altri, anche se lo sanno già da soli. Non è più come una volta: magari nazionali di livello medio basso che prima giocavano un set di buon livello e poi calavano, adesso ne giocano tre o magari di più. E se tu scendi troppo dal tuo di livello, rischi davvero di perdere».

C’è qualcosa di quello che ha studiato sulla Danimarca, che la preoccupa?

«Non si tratta di preoccuparsi. Sono una buona squadra, come tutte quelle che arrivano agli ottavi di un Europeo. Sono pericolosi in battuta, hanno alzato il livello della difesa. E lo stesso rally point system ha ridotto le distanze tra le grandi e alre. Noi abbiamo una sola strada, tenere alta intensità e qualità del nostro gioco, attraversare la partita pensando a una sfida e un avversario alla volta e fare quelle cose che ci servono per migliorare ogni singolo fondamentale».

In questo senso cosa ha visto che le è piaciuto e cosa meno della sua Italia nella pool di qualificazione?

«Mi è piaciuto tutto, davvero. Siamo cresciuti partita dopo partita, sistemando ogni volta un dettaglio più o meno grande. Abbiamo vissuto momenti di difficoltà diventando consapevoli di quello che si diceva prima con Grecia, Slovacchia, Rep. Ceca e Slovenia. Ma la squadra è stata brava a uscirne tutta insieme, in maniera compatta, aiutandosi. Perché questo è un gruppo fatto così. Si conoscono tutti bene, anche a livello personale, extra pallavolo e questo è un bene. Gli avversari ci hanno allenato a questa nuova dimensione di difficoltà e ora siamo pronti a tutto».