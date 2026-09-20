Italia-Danimarca, Europei volley maschile: data, orario e dove vedere il match in tv e streaming
TORINO - È il giorno di Italia-Danimarca, sfida valida per gli ottavi di finale agli Europei maschili di volley. Reduci da cinque vittorie su cinque gare disputate nella Pool A, dominata e chiusa al primo posto, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfidano al PalaVela di Torino la Danimarca del selezionatore Kristian Knudsen, quarta nella Pool C con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte. In palio c'è la qualificazione ai quarti di finale contro la vincente del confronto tra Finlandia (seconda nel Gruppo C) e Grecia (battuta 3-0 al PalaPanini di Modena lo scorso 12 settembre).
Italia-Danimarca, i precedenti
Sette i precedenti tra le due nazionali: gli azzurri hanno sempre vinto. Due invece i confronti diretti andati in scena agli Europei, con altrettante affermazioni italiane. La prima nel 1963 (3-0) e la seconda nel 2013 (3-0): l'ultimo incrocio risale proprio a 13 anni fa quando l'Italvolley maschile di Mauro Berruto si impose a Odense trascinata dai 15 punti di Ivan Zaytsev.
Italia-Danimarca, data e orario
La sfida tra azzurri e danesi, valida per gli ottavi di finale degli Europei di volley, è in programma oggi - domenica 20 settembre - al PalaVela di Torino con inizio del match fissato per le 21:05.
Italia-Danimarca, dove vedere il match in tv e streaming
La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai2, Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su Rai Play, Dazn, e NOW.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS