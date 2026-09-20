Italia-Danimarca, Europei volley maschile: data, orario e dove vedere il match in tv e streaming

TORINO - È il giorno di Italia-Danimarca, sfida valida per gli ottavi di finale agli Europei maschili di volley. Reduci da cinque vittorie su cinque gare disputate nella Pool A, dominata e chiusa al primo posto, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sfidano al PalaVela di Torino la Danimarca del selezionatore Kristian Knudsen, quarta nella Pool C con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte. In palio c'è la qualificazione ai quarti di finale contro la vincente del confronto tra Finlandia (seconda nel Gruppo C) e Grecia (battuta 3-0 al PalaPanini di Modena lo scorso 12 settembre).