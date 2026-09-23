Italia-Finlandia, Europei volley maschile: data, orario e dove vedere il match in tv e streaming

Gli azzurri di Fefè De Giorgi sfidano la nazionale finlandese, guidata dal ct Olli Kunnari: in palio le semifinali della rassegna continentale. Tutte le info
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Pubblicato il 23.09.2026, 10:26

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TORINO - Cresce l'attesa per Italia-Finlandia, sfida valida per i quarti di finale degli Europei maschili di volley 2026. Al PalaVela di Torino, gli azzurri di Fefè De Giorgi - reduci dal successo contro la Danimarca - scendono in campo contro la nazionale finlandese, guidata dal ct Olli Kunnari, con l'obiettivo di centrare la qualificazione al penultimo atto della rassegna continentale: chi vince sfida la Francia di Andrea Giani, reduce dal netto 3-0 rifilato alla Romania.

Italia-Finlandia, i precedenti

Sono 39 gli incroci tra le due nazionali: 34 vittorie per gli azzurri, 5 per la selezione finlandese. Gli ultimi scontri diretti risalgono però a sette anni fa: era il 2019 quando gli azzurri fecero due su due in amichevole (3-1 e 3-0 i risultati). L'ultima sfida ai Mondiali risale invece al 2018 (3-0) mentre i precedenti agli Europei sono ben sei negli ultimi 19 anni e sono stati tutti vinti dagli azzurri: 3-2 nel 2007, 3-0 nel 2009, 3-0 e 3-1 nel 2011, 3-1 nel 2013 e 3-0 nel 2015.

Italia-Finlandia, data e orario

La sfida tra azzurri e finlandesi, valida per i quarti di finale degli Europei di volley, è in programma oggi - mercoledì 23 settembre - al PalaVela di Torino con inizio del match fissato per le 21:05.

Italia-Finlandia, dove vedere il match in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai2, Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su Rai Play, Dazn, e NOW.

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