Italia-Finlandia diretta Europei volley maschile: segui gli azzurri di De Giorgi ai quarti di finale LIVE

In palio c'è un posto in semifinale per la nazionale di pallavolo: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
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2 min

Pubblicato il 23.09.2026, 20:01

Italia-Finlandiavolley maschileEuropei volley

Sei vittorie su sei match, con bellissimo successo agli ottavi di finale contro la Danimarca per 3-0. L'Italia di volley maschile allenata da Fefé de Giorgi è pronta per affrontare alle 21.05 la Finlandia, per i quarti di finale degli Europei 2026. L'obiettivo per gli azzurri, che hanno vinto le ultime due edizioni dei Mondiali, è quello di proseguire il cammino e guadagnarsi le semifinali a Milano, dove in caso di vittoria troveranno la vincente di Francia-Romania. Segui il match con le interviste ai protagonisti nella diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.

20:05

L'Italia, ecco il roster con i 14 azzurri

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki

Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro

Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Francesco Sani, Pardo Mati

Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano

Ct: Ferdinando De Giorgi 

20:00

Italia-Finlandia, dove vederla in tv

La sfida tra azzurri e finlandesi, valida per i quarti di finale degli Europei di volley, è in programma oggi - mercoledì 23 settembre - al PalaVela di Torino con inizio del match fissato per le 21:05. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai2, Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su Rai Play, Dazn, e NOW.

PalaVela di Torino (Piemonte)

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