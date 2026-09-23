Italia-Finlandia diretta Europei volley maschile: segui gli azzurri di De Giorgi ai quarti di finale LIVE

Sei vittorie su sei match, con bellissimo successo agli ottavi di finale contro la Danimarca per 3-0. L'Italia di volley maschile allenata da Fefé de Giorgi è pronta per affrontare alle 21.05 la Finlandia, per i quarti di finale degli Europei 2026. L'obiettivo per gli azzurri, che hanno vinto le ultime due edizioni dei Mondiali, è quello di proseguire il cammino e guadagnarsi le semifinali a Milano, dove in caso di vittoria troveranno la vincente di Francia-Romania. Segui il match con le interviste ai protagonisti nella diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.