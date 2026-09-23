Italia-Finlandia diretta Europei volley maschile: segui gli azzurri di De Giorgi ai quarti di finale LIVE
Sei vittorie su sei match, con bellissimo successo agli ottavi di finale contro la Danimarca per 3-0. L'Italia di volley maschile allenata da Fefé de Giorgi è pronta per affrontare alle 21.05 la Finlandia, per i quarti di finale degli Europei 2026. L'obiettivo per gli azzurri, che hanno vinto le ultime due edizioni dei Mondiali, è quello di proseguire il cammino e guadagnarsi le semifinali a Milano, dove in caso di vittoria troveranno la vincente di Francia-Romania. Segui il match con le interviste ai protagonisti nella diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.
20:05
L'Italia, ecco il roster con i 14 azzurri
Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli
Opposti: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki
Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro
Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Francesco Sani, Pardo Mati
Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano
Ct: Ferdinando De Giorgi
20:00
Italia-Finlandia, dove vederla in tv
La sfida tra azzurri e finlandesi, valida per i quarti di finale degli Europei di volley, è in programma oggi - mercoledì 23 settembre - al PalaVela di Torino con inizio del match fissato per le 21:05. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai2, Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su Rai Play, Dazn, e NOW.
PalaVela di Torino (Piemonte)
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS