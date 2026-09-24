Italia eliminata agli Europei, la delusione di Romanò e Sanguinetti: "Che dispiacere"
TORINO - Non è bastato un PalaVela vestito a festa per trascinare l'Italia agli Europei di pallavolo. La Nazionale di Fefè De Giorgi ha perso 3-2, a Torino, contro la Finlandia e detto addio ai sogni di gloria continentali. "Ovviamente dispiace tantissimo e non era la fine che volevamo. La nostra volontà era arrivare a Milano (l'Unipol Forum di Assago è sede delle semifinali e delle finali degli Europei, ndr) e dispiace tanto", ha ammesso Yuri Romanò. "Non siamo riusciti a esprimere il nostro miglior gioco come nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a far bene. Le occasioni per vincere la partita? Le abbiamo avute, però - ha sottolineato l'opposto azzurro - devo dire che anche loro sono stati davvero bravi a prendersi le loro possibilità di vittoria e abbiamo avuto una bella reazione nel quarto. Sul finale eravamo punto a punto, partita equilibrata e può succedere di vincere, come di perdere. La pallavolo di alto livello oggi è così".
Sanguinetti: "Il quinto set ci è sfuggito, ma il vero rammarico è aver perso il terzo"
Delusione cocente anche per Giovanni Sanguinetti. Il centrale azzurro ha analizzato così la sconfitta contro la Finlandia: "Siamo stati messi in difficoltà, soprattutto nel terzo set. C'è stato un calo di livello nostro e con la battuta ci hanno messo parecchio alle strette. Siamo stati bravi nel quarto set a riprendere le redini della partita, cosa fatta anche per buona parte del tie-break. Il quinto set - ha aggiunto - lo stavamo controllando e poi ci è sfuggito, ma bisogna fare i giusti complimenti agli avversari che sono stati bravi ed espresso una pallavolo di alto livello. Il rammarico più grande? Aver perso il terzo e il quinto set dove potevamo chiudere noi. Le partite punto a punto vanno prese così e ogni palla nel finale ha un peso enorme".
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